"공관위·당 결정 믿고 지켜봐주길"

장동혁 국민의힘 대표는 20일 "대구와 충북의 경선에 대해 여러 이야기가 오가고 있다"면서 "이정현 공천관리위원장이 해당 지역의 정서와 여러 사정을 고려해 공정한 경선을 해주실 것으로 기대한다"고 했다.

장동혁 국민의힘 대표가 19일 국회에서 열린 3월 임시국회 2차 본회의에 참석하고 있다. 2026.3.19 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

장 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "더 이상 갈등이 커져서는 안 된다. 공천의 목표는 승리다. 그리고 그 과정은 공정해야 한다"면서 이같이 밝혔다. 장 대표의 이번 발언은 대구시장·충북지사 공천을 둘러싼 논란을 의식한 것으로 풀이된다.

앞서 이정현 공관위원장은 '세대교체'를 내걸고 현역 시·도지사 및 중진의원들에 대한 컷오프를 시사해 왔다. 충북에선 실제 김영환 충북지사가 컷오프됐고, 이후 이어진 추가 공모에 김수민 전 의원이 신청하면서 '내정설'로 홍역을 치렀다. 조길형 전 충주시장은 공천 신청을 철회하겠다는 의사도 밝힌 상태다.

대구 역시 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선) 의원 등 중진들에 대한 컷오프설로 혼란이 지속되고 있다. 대신 이진숙 전 방송통신위원장, 기업 최고경영자(CEO) 출신인 최은석 의원을 낙점할 것이란 관측이 제기되면서 중진의원들의 반발도 커지고 있다. 이 위원장 역시 이날 오전 SNS에 "이제는 기업을 알고 일자리를 만들어 본 사람들이 정치에 참여할 수 있어야 한다"면서 "(중진의) 경륜을 존중하지만, 중앙에서 더 큰 역할을 해야 한다"고 밝히기도 했다.

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장 대표는 이와 관련 "당 대표자로서 모두가 납득할 수 있는 공정한 경선이 이루어지도록 필요한 역할을 다하겠다"면서 "후보들도 공관위와 당의 결정을 믿고 함께 지켜봐 달라. 지금은 지방선거 승리를 위해 조금씩 생각의 거리를 좁혀갈 때"라고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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