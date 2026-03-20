자발적 참여 기반 연구조직 운영… AI·관광·공공의료 등 5개 과제 본격 추진

울주군이 공무원들의 자율적 연구 활동을 통해 정책 경쟁력을 높이는 '공무원 정책연구단'을 구성하고 본격적인 운영에 들어간다.

울주군은 올해 정책연구단을 구성해 이달부터 오는 11월까지 운영한다. 정책연구단은 관련 업무 담당자와 관심 있는 직원들이 자발적으로 참여해 군정 주요 정책을 연구하는 조직으로, 부서 간 협업을 통해 실효성 있는 정책 발굴과 행정 혁신을 목표로 한다.

특히 연구 결과를 실제 정책에 반영하는 것이 특징으로, 단순한 아이디어 제안에 그치지 않고 행정 현장에 적용 가능한 실행 중심의 성과 창출에 초점을 맞추고 있다.

지난해 정책연구단은 생성형 AI와 협업툴을 활용한 업무 개선 방안을 도출해 업무 효율성과 조직 내 협업 역량을 높이는 성과를 거뒀다. 이를 바탕으로 울주군은 올해 연구 범위와 주제를 더욱 확대해 운영할 계획이다.

올해는 총 5개 연구단이 구성돼 다양한 정책 과제를 수행한다. 주요 과제는 △장애학생 방재 역량 강화를 위한 포용적 평생교육 디지털 콘텐츠 개발 △'울주 트라이앵글' 관광 브랜드 구축과 관광상품 개발 △데이터 기반 조직문화와 공무원 데이터 문해력이 정책 의사결정에 미치는 영향 △공공의료 활성화를 위한 보건사업 연계 방안 △생성형 AI·협업툴을 활용한 업무 개선 등이다.

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울주군은 오는 12월 연구 결과 발표와 심사를 통해 우수 연구단을 선정하고 포상 등 인센티브를 제공할 예정이다. 아울러 연구 성과를 실제 군정에 적극 반영해 행정 효율성과 군민 체감 서비스를 동시에 높인다는 방침이다.

이순걸 울주군수는 "공무원 정책연구단은 직원들의 자율적인 연구를 바탕으로 미래 행정을 준비하는 중요한 기반"이라며 "창의적인 아이디어가 정책으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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