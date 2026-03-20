전남사회복지공동모금회가 전남도, 전남도의사회와 함께 '전남도 외국인 안심병원 운영'을 위한 업무협약을 체결했다. 전남사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

전남사회복지공동모금회(이하 전남 사랑의열매)는 전남도, 전남도의사회와 함께 '전남도 외국인 안심병원 운영'을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이날 전남도청 정철실에서 진행된 협약식에는 윤연화 전남도인구청년이민국장, 최운창 전남도의사회 회장, 김동극 전남 사랑의열매 사무처장이 참석했다.

이번 협약은 외국인 주민의 의료서비스 접근성을 높이고, 의료 사각지대를 해소하기 위해 추진되었으며, 지속가능한 공공의료 지원 협력체계를 구축하는 데 목적이 있다.

이에 협약에 따라 각 기관은 ▲ 전라남도 외국인 주민의 의료서비스 접근성 및 의료사각지대 해소 ▲ 전라남도 외국인 안심병원 대상 확대 및 재원 마련 ▲ 전라남도 외국인 안심병원 전국적 확산 기반 마련 및 홍보 등을 협력해 나갈 예정이다.

윤연화 전남도 인구청년이민국장은 "이번 협약은 전남도 외국인 안심병원의 본격 운영에 앞서 실효성 있는 의료 협력체계를 공고히 하기 위해 첫발을 내딛는 사회적 약속의 의미를 갖는다"며 "앞으로도 외국인 주민이 의료서비스 이용 과정에서 겪는 어려움을 덜어주고, 지역 공동체의 일원으로 건강하게 생활하도록 지역사회가 함께 나아가겠다"고 말했다.

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전남 사랑의열매 김동극 사무처장은 "이번 협약을 통해 외국인 주민들의 의료서비스 접근성이 한층 강화되고, 지역사회 내 의료 사각지대 해소에 기여할 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 유관기관과 협력해 촘촘한 복지 안전망 구축에 힘 쓰겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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