군, 19일 추진단 발대식 갖고 대회 홍보 본격화

경기 가평군이 올해 8월과 9월 가평에서 열리는 경기도생활체육대축전의 성공 개최를 위해 민간추진단과 함께 본격적인 홍보에 나섰다.

가평군이 지난 19일 음악역 1939에서 '2026 경기도생활체육대축전 민간추진단 발대식'을 열고 있다. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

가평군은 지난 19일 음악역 1939에서 '2026 경기도생활체육대축전 민간추진단 발대식'을 열고 추진단 운영을 공식화했다.

이날 행사에는 서태원 군수를 비롯해 가평군의회 김경수 의장과 군의원, 임광현 경기도의원, 체육회 관계자, 6개 읍면 민간추진단 위원 등 150여 명이 참석해 대회 성공 개최를 위한 결의를 다졌다. 행사의 하이라이트인 '성공 기원 퍼포먼스'에서는 내빈들과 추진단원들이 한마음으로 대회의 성공적인 개최를 기원하며 대축전의 서막을 화려하게 알렸다.

군은 지난 2월까지 6개 읍면 민간추진단을 재정비하며 조직 내실을 다졌고, 이날 발대식을 통해 추진단원을 공식 위촉했다. 특히 2025년 경기도체육대회에서 활동한 기존 단원을 중심으로 조직을 정예화해 결속력을 높이고 대회의 연속성을 확보했다.

추진단은 발대식 이후 본격적인 현장 홍보 캠페인에 돌입한다. 관내 주요 다중밀집장소와 관광지를 중심으로 대대적인 홍보를 전개하고, 외식·숙박업소를 방문해 대회 참여를 독려하는 등 현장 중심의 활동을 주도할 계획이다.

군은 특히 '군민과 함께 만드는 체육대회'를 슬로건으로 내걸고, 민간추진단 활동을 통해 대회 준비 상황을 군민들과 공유하며 범군민적 참여 분위기를 확산해 나갈 방침이다.

가평군이 지난 19일 음악역 1939에서 '2026 경기도생활체육대축전 민간추진단 발대식'을 열고 있다. 가평군 제공 원본보기 아이콘

가평군 관계자는 "민간추진단은 군민과 대회를 잇는 핵심 가교 역할을 맡게 될 것"이라며 "발대식을 계기로 경기도생활체육대축전의 열기를 군 전역으로 확산시키고 주민 참여를 적극 확대해 나가자"고 말했다.

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한편 △제20회 경기도장애인생활체육대축전은 8월 28일부터 29일까지 △제27회 경기도생활체육대축전은 9월 11일부터 13일까지 각각 가평군 전역에서 열린다.

가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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