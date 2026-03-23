리드아이, 2026년형 블랙박스 라인업 전격 출시

누적 리뷰 4만 건을 돌파하며 네이버 쇼핑 블랙박스 부문 1위를 수성 중인 '리드아이(Lead i)'가 소비자들의 검색 트렌드를 정교하게 분석한 '2026년형 2채널 블랙박스' 신제품 라인업을 정식 출시했다.

이번 라인업은 단순히 사양을 높이는 것을 넘어, 실제 소비자들이 블랙박스 구매 시 가장 많이 검색하는 키워드인 '고화질(QHD)', '스마트폰 연동(Wi-Fi)', '사후 관리(2년 보증)'에 초점을 맞춰 기획됐다.

가장 눈길을 끄는 최상위 모델 '모나치(MONARCH) Q9'은 기존 FHD보다 한 단계 진화한 QHD 초고화질 영상 기록을 지원한다. 특히 "FHD 위 QHD 화질"이라는 직관적인 슬로건을 앞세워, 고성능 블랙박스를 찾는 고관여 유저들 사이에서 프리미엄 브랜드로서의 입지를 확고히 할 계획이다.

실속형 모델인 '리드아이 K4'는 가성비 2채널 블랙박스 시장을 공략한다.

스마트폰으로 영상을 즉시 확인할 수 있는 와이파이 동글 패키지를 표준화했으며, 후방 카메라까지 FHD급으로 업그레이드해 보급형 이상의 성능을 구현했다.

또한 리드아이는 4만 개 이상의 실구매 후기로 증명된 기존 'K2 Plus'의 신뢰도를 계승하기 위해 신제품 전 라인업에 '2년 무상 보증'과 '전국 무료 장착 서비스'를 결합한 패키지를 선보이며 구매 이후의 편의성까지 놓치지 않았다.

리드아이 황효성 대표는 "네이버 쇼핑에서 제품을 검색하는 고객들이 가장 중요하게 생각하는 것은 결국 화질의 신뢰성과 사용의 편리함"이라며, "이번 2026년형 라인업은 블랙박스 추천 리스트에서 리드아이가 가장 먼저 언급될 수 있도록 품질과 서비스 모든 면에서 만반의 준비를 마친 결과물"이라고 자신감을 내비쳤다.

AD

한편, 리드아이의 신형 블랙박스 제품군은 공식 스마트스토어를 통해 확인 가능하며, 출시를 기념해 와이파이 동글 증정 등 다양한 네이버 단독 프로모션을 진행 중이다.

lshb01@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>