공급망·현지 생산 경쟁력 강조

"구조적 성장 국면 진입"

LG에너지솔루션이 글로벌 ESS(에너지저장장치) 시장의 구조적 성장 국면 진입과 전기차(EV) 수요 회복 가능성을 강조하며 사업 포트폴리오 재편과 수익성 중심 전략 강화에 나선다.

김동명 LG에너지솔루션 사장이 20일 오전 서울 여의도 LG트윈타워에서 열린 '제6기 정기주주총회'에서 발표를 하고 있다. LG에너지솔루션 제공 AD 원본보기 아이콘

LG에너지솔루션은 20일 오전 서울 LG트윈타워에서 제6기 정기주주총회를 열고 이 같은 내용의 중장기 전략을 공개했다. 이날 주주총회에는 김동명 사장을 비롯한 주요 경영진과 주주, 기관 투자자들이 참석했다.

김동명 사장은 'CEO 키노트(Keynote)' 발표를 통해 "지금은 산업의 성장 가치가 재편되는 '밸류 시프트(Value Shift)'의 시기"라며 "준비된 역량과 실행력을 바탕으로 흔들림 없이 실질적인 성과를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

김 사장은 글로벌 ESS 시장에 대해 "전력 수요 구조가 빠르게 변화하면서 기존보다 더 빠르고 새로운 성장 기회를 맞이하고 있다"며 "이러한 성장 모멘텀은 모든 배터리 업체가 아닌, 현지 생산과 공급망 요건을 충족할 수 있는 제한된 소수 업체에 집중될 것"이라고 말했다. 이어 "북미에서는 기존 전기차 자산을 ESS로 신속하게 전환해 비중국 기업 가운데 유일한 현지 ESS용 LFP 배터리 생산 체제를 갖추고 있다"며 "유럽에서도 유휴 자산을 활용한 현지 생산과 공급망 최적화를 통해 시장 수요에 대응할 계획"이라고 설명했다.

LG에너지솔루션은 올해 글로벌 ESS 시장이 구조적 성장 국면에 진입했다고 판단하고 신규 수주 목표를 지난해 기록인 90GWh를 넘어서는 수준으로 설정했다. 또한 글로벌 ESS 배터리 생산능력을 올해 말까지 60GWh 이상으로 확대하고, 이 가운데 상당 물량을 북미 지역에 집중할 방침이다.

전기차 시장에 대해서는 장기적인 성장 흐름이 유효하다는 점을 강조했다. 김 사장은 "과거에는 보조금과 규제 정책이 성장을 이끌었다면 앞으로는 성능과 가격 경쟁력이 수요 회복의 핵심 동력이 될 것"이라며 "자율주행과 소프트웨어 중심 차량 기술 고도화, 가격 경쟁력 확보, 충전 편의성 개선 등이 중요하다"고 말했다. 이어 "2029년부터 2030년 사이 차세대 전기차 모델이 본격 양산되면서 차별적 가치가 부각될 경우 수요 회복이 본격화될 것"이라고 전망했다.

회사는 중장기 전략으로 사업 포트폴리오 고도화, 제품 및 미래 경쟁력 강화, 잉여현금흐름 창출 기반 확보를 제시했다. 우선 ESS와 신사업 비중을 현재 약 20% 수준에서 향후 40% 중반까지 확대해 보다 안정적이고 균형 잡힌 사업 구조를 구축한다는 계획이다. 전기차 사업에서는 중저가 라인업 확대와 신규 폼팩터 도입으로 제품 다양성을 강화하고, EREV(주행거리 연장형 전기차)·HEV(하이브리드 전기차) 등으로 전동화 대응 범위를 넓힌다. ESS 사업은 북미를 중심으로 현지 생산 기반을 빠르게 구축하고 시스템 통합 기반 턴키 솔루션 경쟁력을 통해 성장을 가속화할 예정이다. 또한 휴머노이드 로봇, 도심항공교통(UAM), 선박 등 신사업 분야에서도 고객 접점을 확대하고 소프트웨어와 서비스 영역까지 사업을 확장한다는 방침이다.

제품 경쟁력 측면에서는 각형 ESS용 LFP(리튬인산철), EV용 LMR(리튬망간리치), 원통형 하이니켈 46시리즈, 파우치형 고전압 미드니켈 배터리 등 핵심 제품군을 중심으로 성능과 가격 경쟁력을 동시에 강화할 계획이다. 전고체 배터리 상용화 준비와 건식 전극 공정 개발도 병행하고 있으며, 소듐이온 배터리는 현재 고객과 기술 검증을 진행 중이다. 김 사장은 "EV와 ESS는 물론 휴머노이드 등 신사업에서도 차별화된 경쟁력을 제공하고, 소프트웨어 솔루션을 결합해 안전성과 운영 효율을 높이며 사후 관리까지 책임지는 통합 가치를 제공하겠다"고 말했다.

재무 전략과 관련해서는 투자 기조를 양적 확대에서 효율 중심으로 전환하겠다고 밝혔다. 김 사장은 "설비투자는 2024년을 정점으로 감소 추세에 들어섰으며 앞으로는 필수 투자 중심으로 운영할 계획"이라며 "투하 자본과 생산 효율을 높이고 수익성 중심 프로젝트 매출화를 통해 EBITDA를 개선하고 안정적인 잉여현금흐름 창출 기반을 구축하겠다"고 설명했다. 이어 "이를 통해 실질적인 주주가치 제고를 달성하겠다"고 강조했다.

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이날 주주총회에서는 제6기 재무제표 승인, 정관 변경, 이사 보수한도 승인 등 주요 안건이 상정됐다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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