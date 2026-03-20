27㎡ 규모 4년 거주 가능

월세 15만원 나중 돌려줘



대구 남구(구청장 조재구)가 20일 전국 최초로 주거와 일자리를 결합한 시니어 일자리 인큐베이팅 센터 '이룸채' 입주자 모집에 나섰다.

대구 남구 대명복개로에 자리잡은 '이룸채'는 같은 건물에서 거주하며 노인일자리 공동체사업단에 참여하는 주거지원형 인큐베이팅 시설로, 60세 이상 70세 이하이면서 배우자가 없는 무주택 1인 세대가 신청 대상이며, 타구 거주자도 신청할 수 있다.

일자리와 거주공간이 결합된 대구시 남구 '이룸채' AD 원본보기 아이콘

모집 세대는 4세대로 보증금 300만원, 월 임대료 15만원이 적용되며, 기본 2년 거주 후 1회 연장을 통해 최대 4년까지 거주 가능하다. 입주자는 시니어 일자리 공동체사업단 '명덕빵앗간 Fresh'에 소속돼 샐러드류를 제조·판매하게 된다.

거주공간은 1명이 살수 있도록 거실 1곳과 방 1곳을 갖춘 27㎡ 규모의 독립 가구이며 신청자가 많으면 소득수준과 나이 등을 고려해 선정한다.

대구 남구는 입주자의 안정적인 자립을 돕기 위해 월 임대료에 해당하는 15만원 전액을 별도 적립해 퇴거 시 '자립축하금'으로 지원하며, 2년 거주 시 360만원, 4년 거주 시 720만원을 지원받을 수 있다.

신청은 오는 27일까지 평일 근무시간 중 남구청 복지지원과로 방문 접수만 가능하며, 서류심사와 면접을 거쳐 최종 입주자 4명과 예비 입주자를 선발할 예정이다.

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조재구 남구청장은 "이룸채는 주거와 일자리, 돌봄을 동시에 해결하는 전국 최초 모델로, 어르신을 단순한 돌봄 대상이 아닌 '일하는 신중년'으로 전환하는 새로운 공동체 대안이 될 것"이라며, "많은 분들이 안정된 집에서 일하며 자립 기반을 다질 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다"라고 말했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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