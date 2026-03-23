네파 시그니처 하이킹화

충격 흡수 '휘슬링 폼'

지지력 '쿠쉬 폼' 이중 적용

네파가 시그니처 하이킹화 '휘슬라이저 맥스'를 새롭게 출시했다.

이번 신제품은 2024년 출시 직후 리오더를 기록한 '휘슬라이저'의 기술력을 한층 발전시킨 모델이다. 네파가 최근 3년간 트레킹화 구매 경험이 있는 소비자 대상으로 실시한 설문조사 결과, 단순한 기능적 퍼포먼스보다 '얼마나 편안하게 오래 걸을 수 있는가'를 중요하게 여긴다는 점을 반영해 설계됐다. 실제로 트레킹화 선택 시 가장 중요한 요소로는 '피로감 완화 및 최소화(27%)'와 '안정적인 착화감(26.3%)'이 꼽혔다.

네파 휘슬라이저 맥스 착용 화보 모델 안유진. 네파 AD 원본보기 아이콘

네파는 보행 과정에서 반복적으로 누적되는 '발의 미세한 피로'에 주목했다. 두 가지 폼을 적용한 이중 쿠셔닝 구조를 통해 장시간 산행에서도 발에 가해지는 부담을 줄이고, 하이킹의 즐거움을 오래 이어갈 수 있도록 설계했다. 또한 충격을 효과적으로 흡수·분산하는 구조를 적용해 가벼운 무게는 유지하면서도 안정감과 반발력, 내구성을 강화했다.

가장 핵심이 되는 기술은 네파 KOREA 독점 기술인 '휘슬링 폼'과 '쿠쉬 폼'을 상하부로 분리 적용한 '이중 쿠셔닝 구조'다. 충격 흡수에 특화된 휘슬링 폼과 지지력이 뛰어난 쿠쉬 폼이 단계적으로 충격을 받아내며, 발바닥에 가해지는 압력을 고르게 분산시킨다. 그 결과 특정 부위에 부담이 몰리는 것을 줄여 발바닥이 쉽게 아프지 않고, 오래 걸어도 피로가 덜 느껴지도록 돕는다. 이와 함께 미드솔에는 보행 시 발의 뒤틀림을 방지하는 '에너지 플로우' 패턴을 적용했으며, '전면 러버 아웃솔'을 적용해 접지 면적을 넓히고 미끄러짐과 미세한 흔들림도 줄였다.

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네파 관계자는 "이번 휘슬라이저 맥스는 '어떻게 하면 사용자가 더 멀리, 편안하게 걸을 수 있을까'라는 하이킹의 본질적 고민에서 출발한 제품"이라며 "장시간 보행 시 발생하는 '미세 피로'를 정교하게 케어하는 휘슬라이저 맥스와 함께 올봄 더욱 건강하고 활기찬 아웃도어 활동을 즐겨보시길 바란다"고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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