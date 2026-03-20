[사진: 하이리화장품 송연준 대표] AD 원본보기 아이콘

기능성 화장품 시장이 프리미엄 중심으로 재편되는 가운데, 성분과 기술력을 기반으로 한 브랜드 경쟁력이 더욱 중요해지고 있다. 업계에서는 기능성 화장품 시장이 확대되면서 성분과 기술력을 기반으로 한 제품 경쟁이 더욱 중요해지고 있다는 분석이 나온다. 최근에는 프리미엄·고기능성 제품 중심으로 시장 재편이 이어지면서 브랜드 간 경쟁도 심화되고 있는 상황이다.

이러한 흐름 속에서 하이리화장품은 대표 제품인 '하이리 프리미엄 골드 STEMCELL & EGF 앰플 컨센트레이트'를 중심으로 연구 기반 제품 경쟁력을 강화하며 시장 내 입지를 확대하고 있다.

하이리화장품은 2014년 브랜드 론칭 이후 약 10년간 기능성 스킨케어 제품 개발에 집중해 온 브랜드로, STEMCELL 및 EGF 성분을 기반으로 한 고기능성 앰플을 중심으로 제품 라인업을 구축해왔다. 해당 제품은 피부 컨디션 관리와 탄력 케어에 초점을 맞춘 고농축 앰플로, 브랜드의 대표 제품으로 자리 잡고 있다.

최근 화장품 시장에서는 성분 중심 소비가 확대되면서 기능성과 안정성을 동시에 갖춘 제품에 대한 수요가 증가하고 있다. 특히 소비자들이 제품 성분과 사용 경험을 중심으로 제품을 선택하는 경향이 강화되면서 체험 기반 소비 방식도 함께 확산되는 흐름이다.

이에 따라 하이리화장품은 원료 안정성 검증과 제형 기술 고도화를 강화하며 과학적 근거 기반 제품 개발에 집중하고 있다는 설명이다.

[사진: 하이리화장품 대표 제품 ‘프리미엄 골드 STEMCELL & EGF 앰플 컨센트레이트’] 원본보기 아이콘

이와 함께 하이리화장품은 제품 경쟁력뿐만 아니라 운영 전략 측면에서도 변화를 이어가고 있다. 기능성 앰플 중심으로 제품 구조를 재편하는 한편, 온라인과 오프라인 채널을 병행 운영하며 소비자 접점을 확대하고 있다.

특히 전국 매장을 기반으로 운영되는 상담 및 체험 프로그램을 통해 소비자가 자신의 피부 상태에 맞는 제품을 선택할 수 있도록 지원하고 있다. 해당 프로그램은 피부 상태 상담, 제품 성분 및 사용 방법 안내, 제품 체험 등으로 구성되며 기능성 화장품에 대한 이해도를 높이고 실제 사용 환경을 반영한 소비 경험을 제공하는 데 중점을 두고 있다.

송연준 하이리화장품 대표는 "시장 환경이 빠르게 변화하는 상황에서 단순한 판매 확대보다 제품에 대한 신뢰와 고객 만족이 더욱 중요해지고 있다"며 "앞으로도 과학적 근거에 기반한 제품 개발과 고객 중심의 상담 프로그램을 통해 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

이어 "기능성 스킨케어 시장에서 차별화된 제품과 서비스를 바탕으로 국내는 물론 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보할 수 있도록 노력할 것"이라고 덧붙였다.

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이처럼 기능성 중심의 시장 재편이 이어지면서 제품 경쟁력과 운영 전략을 동시에 확보한 브랜드 중심으로 시장이 재편될 것이라는 전망도 나오고 있다.

lshb01@asiae.co.kr



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