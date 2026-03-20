국조특위, 20일 전체회의…계획서 채택 예정

국힘, 특위 참여두고 내부 이견…결국 참여

22일 계획서 본회의 통과 예상

윤석열 정부 검찰의 조작기소 의혹을 규명하기 위한 국정조사 특별위원회가 20일 첫 전체회의를 열고 본격 가동에 들어간다. 전날까지 특위 참여 여부를 두고 내부 이견이 있었던 국민의힘도 결국 합류를 결정했다.

이날 여야는 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회(이하 국조특위)' 전체회의를 열고 국조 계획서를 채택한다.

아시아경제가 확보한 계획서에 따르면 특위는 이날부터 5월 8일까지 50일간 대법원·대검찰청 등 정부기관 39곳과 호반건설·쌍방울·삼일회계법인·뉴스타파 등 기타기관 14곳을 조사한다. ▲대장동 사건 ▲위례 사건 ▲김용 전 민주연구원 부원장 사건 ▲쌍방울 대북송금 사건 ▲통계조작 사건 ▲서해 공무원 피격 사건 ▲'윤석열 명예훼손' 허위보도 의혹 사건 등 총 7건을 들여다본다. 조사 범위가 사법기관과 기업, 언론사까지 폭넓게 설정되면서 향후 여야 공방도 거세질 것으로 보인다.

국회 본회의 모습. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

특위는 총 20명 규모로 꾸려졌다. 더불어민주당이 11명, 국민의힘이 7명, 조국혁신당과 진보당이 각각 1명씩 참여한다. 위원장은 서영교 더불어민주당 의원이 맡는다. 국민의힘은 전날 의원총회에서 특위 참여를 둘러싸고 찬반 논란을 벌였지만, 결국 위원 명단을 제출하며 특위에 합류하기로 했다.

국민의힘은 이번 국정조사 자체에 대해 반발하고 있다. 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 "국정조사 자체가 명백한 위헌적 행위이며 권력 남용"이라며 "민주당 주도로 통과될 수밖에 없는 상황인 만큼 참여해 치열하게 대응하겠다"고 말했다.

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민주당은 이날 특위 전체회의를 시작으로, 중대범죄수사청(중수청)법 필리버스터가 종료되는 21일 본회의에서 국조 계획서를 상정할 방침이다. 국민의힘이 중수청법에 이어 조작기소 국정조사에 대한 필리버스터도 진행하겠다는 입장인 만큼 계획서의 최종 통과는 오는 22일 이뤄질 가능성이 크다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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