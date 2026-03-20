PFCT, 저축은행 연계 중금리대출 1000억 돌파

고객평균 신용점수 744점…SBI·OK 등 11곳 참여

"AI로 중저신용자 대출도 건전하게 운영가능"

온라인투자연계금융업(온투업)체 PFCT는 저축은행 업권의 연계투자금을 기반으로 실행한 중저신용자 대상 중금리 신용대출 상품 누적 취급액이 1000억원을 돌파했다고 20일 밝혔다.

PFCT는 지난해 5월29일 저축은행과 협업한 중저신용자 대상 신용대출 상품을 처음 실행한 뒤 자체적인 AI 신용평가 모델에 기반한 정교한 리스크 관리 역량을 바탕으로 안정적인 성장세를 이어왔다.

전날 오후 3시 기준으로 11개 저축은행(고려·다올·세람·스마트·인천·융창·한화·DH·MS·OK·SBI)의 투자금을 기반으로 취급된 누적 대출 규모는 1003억원이다. 가중평균 금리는 10.94%로 집계됐으며, 평균 신용점수 744점(나이스신용평가 기준)의 중저신용자를 중심으로 실행됐다.

PFCT에 따르면 이는 기존 중저신용자 대상 신용대출의 평균 금리 대비 경쟁력 있는 수준이다.

금융감독원 금융상품통합비교공시에 따르면 신용점수 744점 차주가 저축은행 업권에서 적용받는 금리는 12.03%~19.54% 수준이다. PFCT는 1.09~8.6%포인트의 금리 인하 효과를 제공하는 셈이다.

평균 대출기간은 77개월로, 장기 분할상환 구조를 통해 차주의 상환 안정성을 고려한 상품 설계가 반영됐다.

특히 현재까지 연체율이 0.14% 수준으로 관리되고 있어, 중저신용자 대상 대출임에도 불구하고 안정적인 자산 건전성을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

PFCT는 자사 인공지능(AI) '에어팩' 전 솔루션을 저축은행 연계투자 리스크 관리 전반에 적용하고 있다. AI 기반 리스크 관리 기술과 저축은행 자금이 결합된 구조를 현장에서 효과적으로 활용 중이다.

PFCT 연계투자에 참여하는 각 저축은행 금융당국의 총부채원리금상환비율(DSR) 규제를 준수하는 구조로 중금리 개인신용대출을 간접 취급하고 있다.

PFCT에 따르면 이번 성과는 온투금융과 저축은행 간 협업을 통해 금융위원회 혁신금융서비스가 지향하는 금융혁신과 포용금융 확대를 실질적으로 구현한 사례다.

PFCT 관계자는 "금융 산업이 AI 기반 금융기술을 중심으로 서민 금융의 사각지대를 해소하고 지속가능한 시장 모델로 전환되고 있다는 의미"라고 말했다.

이수환 PFCT 대표는 "누적 취급액 1000억원 돌파와 함께 낮은 연체율을 유지하고 있다"며 "중저신용자 대상 대출도 AI 기반 리스크 관리 기술을 통해 충분히 건전하게 운영될 수 있음을 입증한 결과"라고 말했다.

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문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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