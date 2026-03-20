엄주성 키움증권 대표, 청소년 불법 도박 근절 캠페인 참여

엄주성 키움증권 키움증권 close 증권정보 039490 KOSPI 현재가 455,500 전일대비 6,500 등락률 +1.45% 거래량 42,364 전일가 449,000 2026.03.20 09:59 기준 관련기사 나신평, 키움증권 장기신용등급 'AA-'→'AA' 상향 대신 "증권사 1분기 어닝서프라이즈 기대…NH·삼성 목표주가 상향" [특징주]증시 급반등에 증권주 '불기둥'…SK증권 23%대↑ 전 종목 시세 보기 대표가 20일 청소년 불법 사이버 도박의 위험성을 알리고 예방을 촉구하는 릴레이 캠페인에 동참했다.

이 캠페인은 최근 온라인을 중심으로 확산하고 있는 청소년 대상 불법 도박 문제에 대한 경각심을 높이고 사회적 대응을 강화하기 위해 서울경찰청이 주도해 시작한 공익 활동이다. 참가자는 '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄입니다'라는 메시지를 전달하고, 다음 참여자를 추천하는 방식으로 캠페인을 이어 나간다.

최근 청소년 도박은 게임 형태를 띠며 온라인과 모바일을 통해 쉽게 접근할 수 있어 빠르게 확산하고 있다. 중독성과 금전적 피해가 커 사회적 우려가 커지고 있다. 특히 청소년기의 도박 경험은 이후 금융 문제와 범죄로 이어질 가능성이 있어 예방과 교육의 중요성이 강조된다.

키움증권은 다양한 사회공헌 활동을 통해 어린이와 청소년들이 올바른 경제 가치관을 확립하는 데 기여하고 있다. '펭수야 학교가자' 도서 시리즈 출간을 통해 아이들에게 돈에 대한 올바른 가치관과 경제적 독립성을 키울 수 있도록 지원한다. 금융경제 교육 '키움드리머' 과정을 통해 청소년들이 금융 문해력을 높이고, 미래 인재로 성장할 수 있도록 지원하고 있다.

엄 대표는 "청소년을 대상으로 한 불법 사이버 도박은 단순한 오락이 아니라 심각한 범죄이자 사회 문제"라며 "청소년들이 건강한 금융 가치관을 갖고 성장할 수 있도록 사회 전반의 관심과 노력이 필요하다"고 말했다. 이어 "키움증권도 미래 세대가 올바른 경제 이해와 책임 있는 금융 습관을 기를 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 덧붙였다.

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엄 대표는 김규빈 토스증권 대표의 추천으로 이번 캠페인에 참여했으며, 다음 주자로는 고경모 유진투자증권 대표, 강진두 KB증권 대표를 추천했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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