중앙대로 지하화 연계

고잔·중앙역 일대 구상

미래 도시공간 아이디어 발굴

경기 안산시가 지난해에 이어 올해도 한양대학교 ERICA캠퍼스 건축학부와 협력해 안산선 철도지하화 통합개발사업과 연계한 도시개발 구상 프로젝트를 진행한다.

안산시(시장 이민근)가 지난 19일 한양대학교 ERICA캠퍼스 건축학부를 방문해학생들과 간담회를 개최하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

안산시(시장 이민근)는 지난 19일 한양대학교 ERICA캠퍼스 건축학부를 방문해 학생들과 간담회를 개최했다고 20일 밝혔다.

이날 간담회는 건축학부 4학년 학생들이 참석한 가운데 이성재 철도개발팀장의 사업 추진 배경과 방향 설명에 이어 질의응답 순으로 진행됐다.

앞서 시는 지난 2024년 '역세권 청년그라운드 조성', 지난해 '안산선 지하화 통합개발사업 초지역지구 구상'을 주제로 한양대학교 ERICA캠퍼스 건축학부와 협력 프로젝트를 추진해 미래 도시디자인에 대한 다양한 아이디어를 발굴해 왔다.

특히 올해 협력 프로젝트에서는 중앙대로 지하화와 연계한 고잔역·중앙역 일대 개발 구상을 주제로, 안산선 지하화 통합개발사업 이후 변화할 도시공간에 대한 창의적인 아이디어 도출에 중점을 뒀다.

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이민근 안산시장은 "지역 대학과의 협력 프로젝트를 통해 참신한 아이디어를 발굴하고, 시민과 각계각층의 의견을 지속적으로 수렴해 사업에 적극 반영하겠다"며 "시민과 함께하는 안산선 지하화 통합개발사업이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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