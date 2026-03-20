신규 사내이사 선임 등 6개 안건 의결

김경아 삼성에피스홀딩스 사장이 회사 출범 후 첫 정기주주총회에서 신약 개발 사업 확대를 통해 장기 성장 기반을 다지겠다고 강조했다.

삼성에피스홀딩스는 20일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 첫 정기주주총회를 개최했다. 이날 주총에서는 삼성에피스홀딩스의 제1기 재무제표 승인, 사내이사 및 감사위원 선임, 이사 보수한도 승인 등 총 6건의 의안이 상정돼 최종 승인됐다. 삼성에피스홀딩스는 삼성바이오에피스 경영지원실장을 역임한 김형준 부사장을 사내이사로 신규 선임함으로써 의사결정의 전문성과 투명성을 제고하는 책임 경영 체제를 더욱 강화했다.

김경아 삼성에피스홀딩스 대표이사 사장이 20일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 열린 제1기 정기 주주총회에서 발언을 하고 있다. 삼성에피스홀딩스 AD 원본보기 아이콘

이날 김경아 사장은 인사말을 통해 "바이오시밀러 사업을 통해 축적한 역량을 바탕으로 신약 개발 분야로 확장을 추진하고 있다"며 "첫 신약 후보물질인 항체-약물 접합체(ADC)가 미국 식품의약국(FDA) 임상시험 계획 승인을 받아 글로벌 임상 진입을 준비 중"이라고 말했다.

이어 "자회사 에피스넥스랩을 통한 차세대 바이오 기술 플랫폼 연구를 기반으로 글로벌 제약사와의 공동 연구 및 기술 이전 등 새로운 사업 기회를 확대해 나갈 계획"이라며 "바이오 투자 지주회사로서 지속적인 연구개발 투자와 글로벌 협력을 통해 장기적인 성장 기반을 구축하고 주주 가치 제고에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

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삼성에피스홀딩스는 지난해 11월 공식 출범한 바이오 지주회사다. 2012년 2월 설립된 바이오의약품 개발사 삼성바이오에피스와 2026년 11월 신설된 기술 플랫폼 개발사 에피스넥스랩을 자회사로 보유하고 있다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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