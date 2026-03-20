경기 안산시(시장 이민근)는 지난 19일 시청 상황실에서 중동 지역 정세 불안에 따른 국제 유가 및 물가 상승에 대응하기 위한 '국제 유가 및 물가 상승 대응 비상대책회의'를 개최했다고 20일 밝혔다.

안산시(시장 이민근)가 지난 19일 시청 상황실에서 중동 지역 정세 불안에 따른 국제 유가 및 물가 상승에 대응하기 위한 '국제 유가 및 물가 상승 대응 비상대책회의'를 개최하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 지난 13일 간부회의에서 제기된 공공요금과 민생 물가, 기업 지원, 취약계층 보호 등 주요 분야별 대응 상황 점검의 필요성에 따라 추가 대책을 모색하기 위해 마련됐다.

시는 시민 체감 물가 안정을 위해 공공요금을 포함한 생필품 등 주요 품목에 대한 모니터링을 강화하는 한편, 지역화폐를 활용한 소비 촉진과 취약계층 생활 안정 지원을 병행할 계획이다.

이와 함께 한국석유공사 유가정보 서비스를 활용해 최저가 주유소 정보를 제공하고, 주유소협회 등 관계기관과 협력해 가짜 석유 판매 등 불공정 거래 행위와 가격 담합 방지를 위한 단속을 강화할 방침이다.

또한 중소기업 수출물류비 지원사업을 조기 추진한다. 경영 안정 자금 지원 방안을 검토하는 한편, 영업용 화물자동차 운송 사업자와 농업인을 대상으로 유류비 지원 안내도 강화할 예정이다.

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이민근 안산시장은 "유가와 물가 상승은 민생 현장에 직결되는 사안인 만큼 한시도 소홀히 할 수 없다"며 "이번 비상대책회의를 통해 도출된 과제들을 차질 없이 이행함으로써 지역 경제를 지키고, 시민의 일상이 안정적으로 유지될 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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