광주 서구 임성화 의원 '의정활동비 지급 관한 조례 전부개정'

출석정지 징계 시 의정활동비 등 미지급

공개회의서 경고 또는 사과 징계 대상

의정활동비·월정수당 50% 감액도

광주 서구의회 임성화 의원이(광천동, 유덕동, 치평동, 상무1동, 동천동) 제338회 임시회 중 대표 발의한 '광주광역시 서구의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 전부개정조례안'이 해당 상임위에서 원안 가결됐다. 조례 개정으로 구속, 출석정지, 공개회의 경고·사과 등 의원의 징계 유형에 따라 의정비 지급을 비례적으로 제한할 수 있는 규정을 구체화했다.

주요 내용을 보면 ▲구금 상태에서 전액 미지급 ▲ 출석정지 기간 전액 미지급 ▲ 일정 사유에 따른 출석정지 시 3개월간 미지급 ▲ 공개회의 경고·사과 징계 시 의정 활동비 및 월정수당 1/2 감액 ▲ 지급된 의정비에 대한 환수 조치 ▲ 무죄 등 징계 취소 시 소급 지급 등에 관한 조항이 포함했다. 서구의회는 조례 공포일과 동시에 징계 등 해당 사유가 발생할 경우 의정비(의정 활동비·월정수당·여비) 지급 제한 규정을 적용할 예정이다.

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임 의원은 "지방의회 전반적으로 의원의 징계에 따른 적절한 의정비 제한과 같은 제재 수단 미흡에 대한 개선의 필요성이 지속해서 제기돼 왔다. 이번 규정 정비를 통해 의원의 징계 유형별로 의정비 지급을 제한해 예산 낭비를 방지하고, 궁극적으로 주민들에게 청렴하고 책임감 깊은 의회로 더욱 발전해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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