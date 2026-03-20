"에너지 가격 유지 위해 뭐든 하겠다"

日에 호르무즈 공동 호위 동참 요구

다카이치 "중요하나 日 법률로 할 수 없어"

이란 전쟁이 장기화할 조짐을 보이며 국제 유가가 치솟는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁에 병력을 증파할 계획이 없다고 선을 그었다. 미 행정부는 지상군을 투입하는 대신 이란산 원유에 대한 제재를 일부 풀고 러시아산 원유 운송 및 판매를 허가하며 유가 대응에 나섰다. 에너지 수출 통제를 통해 적대국 경제에 부담을 가해온 오랜 정책 기조를 뒤집는 조치다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 백악관에서 다카이치 사나에 일본 총리와 미·일 정상회담 중 이란에 미군 지상군을 투입하거나 병력을 증파할 의향이 있느냐는 취재진 질문에 "어디에도 병력(지상군)을 보내지 않는다"고 밝혔다. 이어 "만약 내가 그렇게 하더라도 (미리) 말하지는 않을 것이지만, 나는 병력을 보내지 않는다"고 답했다. 미국이 지난 13일 이란 하르그 섬 내 군사시설만 정밀 타격했는데 이를 두고 상륙작전을 위한 사전 작업이었다는 해석이 나왔다. 이에 장기전으로 이어질 수 있는 지상군 파병이 없다는 점을 분명히 한 발언으로 분석된다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리. UPI연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이란 전쟁으로 인한 에너지 위기도 방어하겠다는 의지를 드러냈다. 트럼프 대통령은 "우리는 (에너지) 가격을 유지하기 위해 필요한 건 뭐든지 할 것"이라고 말했다. 국제 에너지 가격의 폭등을 촉발한 이스라엘의 이란 가스전 공격과 관련해서도 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 추가 공격을 하지 말라고 했다고 밝혔다.

여기에 더해, 스콧 베선트 미 재무부 장관은 에너지 가격을 낮추기 위해 이란산 석유에 부과한 제재를 해제하는 방안을 검토하고 있다고 말했다. 또 자국의 전략 비축유(SPR)를 일방적으로 방출하는 방안도 고려하고 있다고 강조했다. 그는 이날 폭스 비즈니스 네트워크에서 "며칠 내로 해상에 있는 이란산 원유에 대한 제재를 해제할 수 있다"며 "약 1억4000만배럴 정도"라고 말했다. 베선트 장관에 따르면 이는 10일에서 2주 분량의 공급량에 해당한다. 뉴욕타임스(NYT) 등은 전문가를 인용해 이번 조치가 유가 안정에 충분하지 않으며, 오히려 이란 정권의 자금 확보를 도울 수 있다고 우려했다. 다만 그간 에너지 제재로 적대국 경제를 압박해온 미국의 기조를 뒤집는 양상이다. 또 글로벌 시장에 미국이 에너지 가격에 신경쓰고 있다는 인상을 심어준다는 점에서 의미가 있을 것으로 예상된다.

이날 미국은 러시아산 석유에 대한 제재도 일부 해제했다. 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 미 동부시간 3월12일 오전 0시1분 이전에 선적된 러시아산 원유 및 석유 제품의 판매·운송·하역에 관련된 거래를 4월11일 0시1분까지 승인한다고 밝혔다.

5월 인도분 브렌트유 선물은 이날 장중 한때 배럴당 119달러를 돌파했다가 베선트 장관의 발언에 전장보다 1.2% 오른 108.65달러에 거래를 마쳤다. 4월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 장중 한때 100달러를 넘기도 했으나 0.2% 하락한 96.14달러에 마감했다.

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한편 트럼프 대통령은 미·일 정상회담에서 호르무즈 해협 방어를 위한 일본의 역할 확대도 요구했다. 이날 회담은 트럼프 대통령이 동맹국에 호르무즈 해협을 공동 호위할 것을 요청한 뒤 가진 첫 정상회담이었다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협의 에너지 의존도와 미군 주둔을 언급하며 "나는 일본이 나설 것이라고 기대한다"고 말했다. 다카이치 총리는 회담 이후 기자회견에서 "민감한 사안이지만 호르무즈 해협의 안전 확보는 매우 중요하다"며 "다만 일본의 법률 범위 내에서 할 수 있는 것과 할 수 없는 것이 있기에, 이에 대해 상세하게 설명했다"고 밝혔다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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