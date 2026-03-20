상담실 리모델링비 500만원도 지원

중소기업사랑나눔재단은 경기도 양주 제25보병사단을 방문해 군 장병을 격려하고 3000만원 상당의 브리또를 전달했다고 20일 밝혔다.

(왼쪽 5번째부터) 고병헌 중소기업중앙회 부회장, 최석윤 25보병사단장, 손인국 사랑나눔재단 이사장, 이군신 남향푸드또띠아 대표, 이준영 남향푸드또띠아 대표가 경기도 양주 제25보병사단에 물품을 전달하고 있다. 중소기업중앙회 AD 원본보기 아이콘

이날 전달식에는 손인국 중소기업사랑나눔재단 이사장, 최석윤 제25보병사단장, 이군신·이준영 남향푸드또띠아 공동대표, 고병헌 중소기업중앙회 부회장, 강형덕 중소기업사랑나눔재단 사무총장 등이 참석했다.

브리또는 남향푸드또띠아가 기부한 물품으로 전자레인지로 간편하게 조리해 먹을 수 있어 군 장병이 야간근무 종료 후나 주말에 요긴하게 활용할 수 있을 것으로 보인다.

이와 함께 재단은 사단 내 상담실 리모델링에 필요한 공사비 500만원도 지원했다. 이는 중소기업계가 십시일반 마련한 후원금으로, 상담실을 새로 단장함으로써 병사 간 원활한 소통이 이뤄질 것으로 기대된다.

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손 이사장은 "씩씩한 대한의 건아로 국방의 의무에 힘써주는 군 장병들의 노고에 늘 감사드린다"며 "중소기업의 나눔이 군부대에 선한 영향력으로 전파돼 군 장병들에게 따뜻한 응원과 격려가 되기를 기대한다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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