3년간 3000건 발급 성과…인증 체계 고도화

디지털 기반의 학생 역량 인증 체계를 구축해 온 배화여자대학교가 교육 혁신 성과를 대외적으로 인정받았다.

디지털 배지 분야 기업 레코스가 배화여대에 수여한 ‘디지털 역량 인증(디지털 배지) 혁신 선도대학’ 인증서. 배화여자대학교 AD 원본보기 아이콘

배화여자대학교는 디지털 배지 분야 기업 레코스로부터 '디지털 역량 인증(디지털 배지) 혁신 선도대학'으로 선정됐다고 20일 밝혔다. 이번 인증은 배화여대가 최근 3년간 매년 1000건 이상의 디지털 배지를 발급하며 학생들의 직무 역량과 비교과 활동을 데이터 기반으로 체계적으로 관리·인증해 온 점이 반영된 결과다.

디지털 배지는 학습자가 취득한 기술과 역량을 온라인상에서 증명할 수 있는 디지털 형태의 인증 수단으로, 배화여대는 이를 통해 학습 이력을 가시화하고 취업 경쟁력 강화에 활용해왔다. 실제 배화여대의 디지털 배지 발급 건수는 ▲2023년 1231건 ▲2024년 1151건 ▲2025년 166건으로 3년간 총 3448건에 달한다. 해당 성과는 대한민국 교육박람회 성과 공유회에서 우수사례로 소개되기도 했다.

배화여대는 전공과 비교과, 교수법 혁신 전반에 디지털 배지를 적용해 인증 체계를 확대하고 있다. 배화역량인증과 NCS직무능력인증, 트랙이수인증 등 표준화된 체계를 운영하고 있으며, 문제중심학습(PBL)과 에듀테크 기반 수업, 소단위 전공 이수 등 다양한 교육 프로그램 성과를 디지털 배지로 기록하고 있다. 또 교직원을 대상으로 'AIDX 혁신 교수법 마스터 클래스' '배화 AI EDU+ 과정' 등에도 디지털 배지를 도입해 대학 전반의 디지털 역량 강화에 나서고 있다.

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김지연 교수학습지원센터장은 "이번 인증은 학생 역량을 데이터로 증명하는 교육 체계를 선도하고 있음을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 디지털 배지를 통해 학생 개개인의 성장을 체계적으로 지원하는 교육 혁신을 지속하겠다"고 말했다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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