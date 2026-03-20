프랑스·독일 등 17개국

에이피알 에이피알 close 증권정보 278470 KOSPI 현재가 366,000 전일대비 3,000 등락률 -0.81% 거래량 120,960 전일가 369,000 2026.03.20 10:44 기준 관련기사 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 [특징주]에이피알, 신사업·인도 진출 호재에 6%↑ 에이피알 메디큐브, 인도 1위 뷰티 플랫폼 나이카 입점…15억 시장 공략 시동 전 종목 시세 보기 의 '메디큐브'가 글로벌 뷰티 유통 채널 세포라를 통해 유럽 시장 공략에 나선다.

에이피알은 글로벌 뷰티 유통 채널인 세포라에 메디큐브를 론칭한다고 20일 밝혔다. 입점 국가는 프랑스를 포함한 독일, 이탈리아, 스페인 등 유럽 내 17개국을 대상으로 하며, 오는 3월 중 유럽 내 약 450개 오프라인 매장과 각국 온라인 세포라 채널에 순차 론칭될 예정이다.

글로벌 뷰티 유통 채널 세포라 유럽 온라인몰에 입점한 메디큐브. 에이피알 AD 원본보기 아이콘

세포라는 루이비통 모엣 헤네시(LVMH) 그룹의 세계적인 뷰티 유통 채널이다. 특히 세포라가 까다로운 입점 기준과 브랜드 선별 정책으로 알려진 채널이라는 점을 고려할 때, 이번 입점은 메디큐브의 제품 경쟁력과 글로벌 확장 가능성을 인정받았다는 것이 에이피알의 설명이다.

에이피알은 이번 입점을 통해 메디큐브의 대표 스킨케어 제품을 유럽 소비자들에게 선보인다. 대표 제품인 '제로모공패드'를 비롯해 ▲PDRN 핑크 펩타이드 앰플 ▲콜라겐 나이트 랩핑 마스크 ▲콜라겐 젤크림 등이 입점됐다. 에이피알은 세포라의 높은 접근성을 활용해 유럽 현지 소비자와의 접점을 확대하고, 메디큐브 제품 경험 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.

에이피알은 이번 세포라 유럽 진출을 발판으로 유럽 시장 전역에서 브랜드 영향력을 강화할 계획이다. 특히 프랑스는 글로벌 뷰티 산업의 중심지로 꼽히는 만큼 상징적인 의미도 크다는 설명이다. 에이피알은 지난해부터 현지 전문 유통사를 통해 유럽 내 판로 확대를 추진해왔으며, 이번 세포라 진출과 병행해 매출 확대와 글로벌 뷰티 시장 내 K-뷰티 성장 기반을 강화한다는 방침이다.

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에이피알 관계자는 "프랑스는 전통과 헤리티지를 갖춘 글로벌 뷰티 산업의 중심지"라며 "이번 세포라 유럽 입점은 단순한 유통 확대를 넘어 브랜드 제품력과 시장성이 유럽 전역에서 공식적으로 인정받았다는 의미가 있다"고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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