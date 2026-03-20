1차 규모의 2배…SMR·천연가스 발전시설 건설

일본 정부가 최대 730억달러(약 108조6970억원) 규모에 달하는 2차 대미 투자 프로젝트를 발표했다. 지난달 발표한 1차(360억달러) 투자 규모의 2배가 넘는다. 이번 투자는 소형모듈원자로(SMR)와 천연가스 발전 시설 등에 집중했다. 양국은 희토류와 같은 핵심 광물, 첨단 디스플레이 등에도 협력하기로 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 집무실에서 회담하고 있다. 로이터연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

니혼게이자이신문(닛케이)과 요미우리신문 등 외신은 19일(현지시간) 미일 정상회담 후 양국 정부가 공개한 공동 문서에 이 같은 내용이 담겼다고 보도했다.

먼저 미국 에너지 기업 GE 버노바와 히타치가 미국 남부 테네시주와 앨라배마주에서 400억 달러 규모 SMR을 건설한다. 공동 문서에는 "첨단 SMR의 상업화는 대규모 안정적 전력원을 제공하고, 미국민의 전기요금을 안정시키는 데 기여할 것"이라고 설명했다.

인공지능(AI)으로 인해 급증하는 전력 수요에 대응하기 위해 천연가스 발전 시설을 건설한다. 동부 펜실베이니아주와 남부 텍사스주에 각각 최대 170억달러와 160억달러를 투입한다. 공동 문서에는 "경제 안보상 중요한 전략 분야에서 공급망을 구축하는 데 있어, 미·일 간 협력을 강화한다"고 명기했다.

발전 시설은 AI 데이터센터와 인접한 곳에 설치한다. 데이터센터 운영 사업자가 해당 전력을 구매하는 계약도 체결한다. 다만 구체적인 기업명은 밝히지 않았다.

양국은 향후 검토할 투자 프로젝트도 언급했다. 미국 알래스카를 염두에 둔 원유 생산 확대를 위한 인프라, 대형 원자로, 첨단 디스플레이 공장, 구리 정련 시설, 데이터 센터용 배터리 등이다. 다만 공급망이나 채산 등의 면에서 더 검토가 필요하다는 판단에 이번 계획에는 반영되지 않았다.

이날 다카이치 사나에 총리는 회담 종료 후 희토류와 같은 "핵심 광물 개발도 논의했다"고 밝혔다. 그는 "구체적인 프로젝트 협력을 논의했고, 미나미토리시마 주변 해역의 희토류 함유 해저 광물 자원 개발 협력 등을 포함한 3개의 문서를 마련했다"고 설명했다. 그러면서 "일본에서 미국산 원유를 조달해 비축하는 공동 사업을 실현하고 싶다는 뜻을 전달했다"며 "조달처를 다변화 하면 일본과 아시아의 에너지 안정 공급으로 이어지기 때문"이라고 덧붙였다.

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일본은 지난해 미 행정부가 부과한 관세를 일부 낮추기 위해 총 5500억달러를 투자하기로 했다. 이번 1,2차 프로젝트를 제외하고도 약 4410억달러의 추가 투자를 이행해야 한다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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