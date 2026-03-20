[오늘의신상]‘발렌타인 싱글몰트 글렌버기 16년 스몰배치 2’… 한국 단독 출시

2024년 ‘스몰배치 16년’ 완판

후속 한정판 두 번째 에디션 공개

페르노리카 코리아의 모던 클래식 스카치 위스키 브랜드 발렌타인이 한국 단독 한정판 '발렌타인 싱글몰트 글렌버기 16년 스몰배치 2'를 새로 선보인다.

페르노리카 코리아는 2024년 한국 시장에서 단독 공개돼 출시 직후 완판된 '발렌타인 싱글몰트 글렌버기 16년 스몰배치'의 후속 한정판인 발렌타인 싱글몰트 글렌버기 16년 스몰배치 2를 출시한다고 20일 밝혔다. 희소성과 강렬한 풍미로 존재감을 남긴 첫 번째 스몰배치에 이어 스몰배치 2는 더욱 깊고 풍부한 풍미로 완성도를 높였다는 평가를 받는다.

발렌타인 싱글몰트 글렌버기 16년 스몰배치 2는 56.1% 캐스크 스트렝스로, 원액 본연의 풍미와 아로마를 그대로 느낄 수 있다. 여기에 냉각 여과를 하지 않는 논칠 필터드 방식을 적용해 위스키의 질감과 풍미를 살렸으며 지난 에디션과 달리 퍼스트필 아메리칸 오크 캐스크에서 숙성한 원액을 사용해 바닐라와 꿀, 캐러멜이 어우러진 달콤하고 부드러운 풍미를 극대화했다.

이번 에디션은 보다 정교한 풍미 구현을 위해 캐스크 선별 범위를 넓혀 완성됐다. 발렌타인 마스터 블렌더 샌디 히슬롭은 72개의 아메리칸 오크 캐스크를 직접 선별해 글렌버기 특유의 과실 향과 균형감을 또렷하게 드러냈다.

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붉은 사과와 레드베리, 복숭아의 과실 향과 함께 바닐라, 꿀, 은은한 스파이스가 어우러지며 글렌버기 특유의 개성과 입체적인 풍미를 완성했다. 또한 각 병마다 샌디 히슬롭의 서명이 담겨 발렌타인의 장인 정신과 품질에 대한 확고한 철학을 상징한다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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