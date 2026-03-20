강원도 삼척시는 지난 19일 시청 본관 대회의실에서 공직자의 청렴 의식 제고와 청렴문화 확산을 위한 '청렴핑 발대식 및 청렴 특강'을 개최했다.

삼척시가 지난 19일 시청 본관 대회의실에서 공직자의 청렴 의식 제고와 청렴문화 확산을 위한 '청렴핑 발대식 및 청렴 특강'을 개최하고 있다. 삼척시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 발대식은 부서별로 선정된 청렴 실천 주체인 '청렴핑'의 공식적인 활동 시작을 알리고, 조직 내 자율적인 청렴 실천 분위기를 확산하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 청렴핑 대표자에게 위촉장 수여가 이루어졌으며, 공직자의 청렴 의식 제고를 위한 특강도 함께 진행됐다. 특히 청렴교육 전문강사 정승호 강사의 영화 사례를 활용한 교육을 통해 청탁금지법과 이해충돌방지법 등 관련 제도에 대한 이해를 높이고, 실제 업무에 적용할 수 있는 실천 중심 교육이 이루어졌다.

삼척시는 올해 들어 각 실과를 순회하며 청렴소통 간담회를 진행했으며, 청렴 전략회의 개최, 이·통장 청렴 서약식 추진 등 다양한 청렴 시책을 추진했다.

시 관계자는 "청렴핑을 중심으로 공직자 스스로 청렴을 실천하는 조직문화를 정착시키고, 시민이 체감할 수 있는 청렴행정을 구현해 나가겠다"고 밝혔다.

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한편, 삼척시는 3월부터 '청렴 해피톡'을 통한 외부 체감도 조사도 병행 추진하여 시민 의견을 반영한 청렴 시책을 지속적으로 발굴해 나갈 방침이다.

삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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