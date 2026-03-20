창릉신도시 개발 시 혼잡 심화 불 보듯

“교통 수요 선제적 분산 위해 꼭 필요해”

서울 은평구(구청장 김미경)가 고양은평선 광역철도 기본계획에 신사고개역 신설을 반영하기 위해 행정력을 집중하고 있다고 20일 밝혔다. 구는 교통 혼잡 심화와 특정 역사의 수요 집중 문제를 해결하기 위해 신사고개역 신설이 반드시 선행돼야 한다는 입장이다.

평일 출근 시간대 신사지하차도에서 신사사거리 구간 차량 병목 현상 모습. 은평구 제공. AD 원본보기 아이콘

고양은평선은 서울 새절역과 고양시청을 잇는 광역철도 노선이다. 2024년 12월 대도시권광역교통위원회의 승인을 받았지만, 기본계획에는 경기도 구간 정거장만 포함됐다. 은평구 생활권에 해당하는 신사고개역은 빠졌다.

신사동 일대 교통 여건은 이미 악화 일로다. 서울시 교통정보 시스템(TOPIS) 자료에 따르면 평일 출근 시간대 신사지하차도~신사사거리 구간 평균 통행속도는 2018년 2월 31.8㎞/h에서 올해 2월 24.7㎞/h로 8년 새 22%나 떨어졌다. 2017년 말 봉산터널 개통 이후 경기도 방면 차량이 급증한 영향이다.

구는 창릉신도시 개발이 본격화될 경우 상황이 더 심각해질 것으로 보고 있다. 특히 새절역은 향후 고양은평선·서부선·6호선이 모두 교차하는 핵심 환승역이 될 예정이어서, 신사고개역이 없을 경우 이용객이 한 곳으로 쏠리는 병목 현상이 불가피하다는 입장이다. 구는 신사고개역이 신설되면 수요를 사전에 분산해 새절역 혼잡을 줄이고 노선 전체의 운영 안정성을 높일 수 있다고 강조한다.

역 신설 요구는 2019년 창릉신도시 교통 대책 발표 이후 꾸준히 이어져 왔다. 주민 서명운동에만 약 29만명이 참여했다.

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구 관계자는 "신사고개역 신설은 정거장 추가 차원이 아니라 서울 서북권의 교통대란을 막기 위한 필수 방안"이라며 "올 하반기 노선 최종 확정 전까지 구민의 목소리가 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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