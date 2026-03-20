한국과 중국 관세청이 10년 만에 '관세청장 회의'를 가졌다. 최근 양국 간 관계가 빠르게 회복된 것이 교류 재개에 도움이 됐다는 평가다. 이 자리에서 양국 관세청은 원산지·위험정보·지식재산권(지재권) 분야에서 상호 협력을 강화하기로 했다.

이명구 관세청장(왼쪽)과 쑨메이쥔 중국 해관총서장(오른쪽)이 19일 중국 베이징 소재 중국해관에서 '제20차 한-중 관세청장 회의'를 가진 후 여담을 나누고 있다. 관세청 AD 원본보기 아이콘

관세청은 19일(현지 시각) 중국 베이징에서 중국 해관총서(관세청)와 '제20차 한-중 관세청장 회의'를 가졌다고 밝혔다.

회의는 2016년 4월 이후 10년 만에 열린 최고위급 양자회의다. 지난해 11월과 지난 1월 한-중 정상회의 후 양국 관계가 급속하게 회복된 상황에서 우리나라 제1 교역국인 중국 현지 관세청과 교류를 재개했다는 점에서 의미가 있다.

회의에서 이명구 청장은 쑨메이진 해관총서장과 ▲전자적 원산지 정보교환(EODES) 범위 확대 ▲위험관리 정보교환 체계 구축 ▲인천세관과 청도해관 간 자매결연 등 3건의 양해각서를 체결했다. 또 양국 세관이 실용 중심의 협업을 추진하기 위한 발판을 마련했다.

이 청장은 "한-중 관세당국 간 긴밀한 협력체계를 토대로 국내 기업의 안정적 해외 진출을 지원하고 지재권 위반물품, 담배 밀반입 등 주요 위험을 국경단계부터 차단해 국민 건강과 사회안전을 확보하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

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한편 이날 양국 대표단은 이 청장과 쑨메이진 해관총서장이 체결한 양해각서와 지난 1월 양국 정상이 임석한 자리에서 체결한 '국경단계에서의 지재권 보호 협력을 위한 양해각서' 이행을 위한 세부 추진 방안도 논의했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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