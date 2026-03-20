경기관광공사가 여행 성수기에 맞춰 중국인 관광객 유치에 나선다.

경기관광공사는 20~21일 이틀간 스타필드 수원 별마당도서관에서 중국 최대 여행플랫폼인 씨트립(트립닷컴 그룹 운영플랫폼)과 중국 여행소비자를 대상으로 온라인 라이브 커머스를 진행한다.

이번 행사는 '수원 방문의 해' 행사와 연계해 진행된다.

경기관광공사는 이번 행사에서 중국인 쇼호스트와 여행 인플루언서를 대상으로 도내 즐길 수 있는 트렌디 문화, 놀이시설, K-푸드, 힐링 등을 홍보하고, 도내 숙박시설, 관광지 입장권, 일일 투어, 그룹투어 등 100여종의 관광 체험상품 판매 및 할인 이벤트 등도 소개한다.

경기관광 라이브커머스 홍보 포스터 AD 원본보기 아이콘

경기관광공사 관계자는 "여행수요가 증가하는 봄꽃 시즌 도래 및 한·중 관계 전면 회복, 무사증, 중국·동남아 복수비자 확대, 수원 방문의 해, 2026 에버랜드 50주년, BTS 월드투어, 각종 국제 정세 등 중국인을 포함한 방한 외국 여행객 확대가 예상된다"며 "전략적 홍보마케팅을 통해 다양한 관광객을 유치, 지역 경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

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씨트립은 중국 최대 여행플랫폼으로, 2024년 경기관광공사와 업무협약을 체결하고, 매년 중국인을 대상으로 경기도 방한 확대를 위한 마케팅을 추진하고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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