시·군·구 '부산 1000인의 아빠단' 출범



2018년 전국 첫 시작 참여형 프로그램

부산시의 육아 프로젝트에 뛰어든 아빠가 100명에서 1000명으로 늘어났다.

부산시(시장 박형준)는 아빠의 육아 참여를 확대하고 가족 중심의 양육 문화를 확산하기 위해 기존 '부산 100인의 아빠단'을 '부산 1000인의 아빠단'으로 확대 운영한다고 20일 알렸다.

시는 오는 21일 오후 2시 시와 16개 구·군 아빠단이 함께하는 합동 발대식을 연다. 1000명 가운데 200명이 현장 발대식에 참석하고 800명은 온라인으로 참여한다. 행사는 아빠단 소개 영상, 선언문 낭독, 깃발 퍼포먼스, 기념촬영 순으로 진행되며 이후 네트워킹과 오리엔테이션도 이어진다.

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'부산 1000인의 아빠단'은 시 아빠단 100명과 구·군 아빠단 900명으로 구성돼 3월부터 12월까지 활동한다. 온라인에서는 놀이·교육·건강 등 주간 미션을 수행하고 오프라인에서는 체험 프로그램에 참여한다. 9월에는 '함께육아 데이'를, 12월에는 성과 공유 해단식을 진행할 예정이다.

시는 기존 '당신처럼 애지중지' 정책의 하나로 아빠단 프로그램을 운영해 왔다. 올해는 구·군이 참여해 지역 특성을 반영한 체험 프로그램을 확대한다. 영도구 어묵 만들기, 수영구 요트 체험, 기장군 버섯공장 체험 등 지역 기반 프로그램도 운영할 계획이다.

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'100인의 아빠단'은 2018년 전국 최초로 시작된 참여형 육아 프로그램이다. 올해는 4세부터 초등학교 2학년 자녀를 둔 아빠를 대상으로 시와 구·군이 각각 선발해 1000명 규모로 운영한다.

박형준 시장은 "아빠단이 1000명 규모로 확대된 만큼 부산 전역에 아빠 육아 문화가 확산하길 기대한다"며 "아이 키우기 좋은 환경을 조성해나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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