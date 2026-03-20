빙그레 빙그레 close 증권정보 005180 KOSPI 현재가 75,000 전일대비 200 등락률 +0.27% 거래량 6,531 전일가 74,800 2026.03.20 09:42 기준 관련기사 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? 엄마손파이·포켓몬빵 값 내린다… 과자·아이스크림 일부 가격 인하 [오늘의신상]당류·칼로리 부담 없앤 '빙그레 제로 아이스티' 2종 출시 전 종목 시세 보기 는 '닥터캡슐'의 신규 향료로 '요플레 닥터캡슐 프로텍트 복숭아'를 출시했다고 20일 밝혔다. 이번 신제품은 기존 플레인, 사과, 베리믹스에 이어 네 번째 맛이다.

'닥터캡슐'은 1997년 출시된 제품으로, 국내 최초로 이중 캡슐 구조의 유산균을 적용한 것이 특징이다. 위산에 약한 유산균의 한계를 보완하기 위해 캡슐로 보호하는 기술을 도입해 장까지 살아서 도달하도록 설계됐다. 회사 측은 "이 기술이 일반 분말형 비피더스 유산균 대비 최대 1000배 높은 생존력을 보인다"고 설명했다.

제품 경쟁력의 핵심은 특허 유산균이다. 빙그레 식품연구소와 프로바이오틱스 전문기업 락토메이슨이 공동 개발한 'LM1019' 균주를 적용해 차별화를 꾀했다. 여기에 유익균의 증식을 돕는 프리바이오틱스를 함께 배합하고, 면역 기능 유지에 필요한 아연을 추가해 기능성을 강화했다.

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빙그레 관계자는 "닥터캡슐은 독자적인 '캡슐 사이언스' 기술을 바탕으로 지속해서 제품 경쟁력을 강화해 왔다"며 "앞으로도 건강과 맛을 동시에 만족시키는 제품 개발을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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