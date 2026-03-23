가벼워진 아이시스…플라스틱 배출량 7.8% 감축

롯데칠성음료, 국내 최초 ‘무라벨 생수’ 출시

2030 플라스틱 감축 로드맵…20%↓ 목표

롯데칠성 롯데칠성 close 증권정보 005300 KOSPI 현재가 117,400 전일대비 4,400 등락률 -3.61% 거래량 8,265 전일가 121,800 2026.03.23 10:56 기준 관련기사 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? 이재현 CJ회장 410억… '주주환원 시대' 유통기업 오너들 함박웃음 밀가루·설탕 가격은 내렸는데…빵·라면은 요지부동, 왜? 전 종목 시세 보기 음료는 패키징 자재 조달부터 폐기에 이르기까지의 환경영향을 최소화하고 양질의 품질과 소비자 건강관리를 위해 체계적인 거버넌스를 구축, 플라스틱 배출량 감축에 노력 중이다.

롯데칠성음료는 '2030 플라스틱 감축 로드맵'을 수립하고 2030년까지 석유에서 추출된 원료로 만들어진 플라스틱 사용량을 2023년 대비 약 20% 줄이는 것을 목표로 '플라스틱 용기 경량화'와 '재생 원료 사용 비중 확대'에 나서고 있다고 23일 밝혔다.

생수 브랜드 '아이시스'는 2020년 1월 국내 생수 브랜드 최초 무라벨 생수 제품을 선보였다. 아이시스 고유의 브랜드 라벨을 용기에 음각으로 표현해 페트병 재활용 효율을 높이고 플라스틱 라벨 사용을 절감하자는 과감한 선택을 했다.

아이시스가 선보인 무라벨 제품은 가치소비를 지향하는 소비자들에게 생수 구매의 주요 기준으로 떠올라 시장에 친환경 패키지의 가능성을 제시했다. 이후 국내 주요 생수 브랜드들도 연이어 무라벨 패키지 도입을 시작했으며, 현재는 생수 시장 비중의 50%를 넘어서는 등 생수 패키지의 새로운 표준이 됐다.

롯데칠성음료는 아이시스 및 PB제품 포함 생수 전 제품의 병 입구 부분 경량화를 진행하기도 했다. 경량화를 통해 연간 생수 제품의 플라스틱 배출량은 약 7.8% 감축 효과를 발생했다. 병구의 높이를 기존 18.5mm에서 12.8mm로 낮춤으로써 페트병 500ml 기준 프리폼 중량을 13.1g에서 11.6g으로 줄이고 ET-CAP(Extra Tall CAP)이라는 신규 CAP을 적용한 결과다.

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롯데칠성음료는 올해 초 국립공원공단, 우정사업본부 등과 함께 '투명페트병 자원순환 생태계 조성'을 위한 업무협약을 체결하기도 했다. 국립공원에서 수거된 투명페트병을 선별, 가공해 만든 고품질의 재생원료가 함유된 '재생원료페트 생수'를 생산, 판매하며 물류비를 지원할 예정이다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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