5월까지 NOL 머니로 티켓사면 3% 포인트 제공

놀유니버스가 선불 충전 간편결제 서비스 'NOL 머니'의 사용 범위를 공연·티켓 카테고리로 확장하며 고객 편의성을 높인다. 이번 서비스 확장으로 NOL 머니 사용자들은 국내외 숙소·교통·레저 상품뿐만 아니라 연극·전시를 비롯해 일부 뮤지컬·콘서트 등 공연 티켓 구매 시에도 간편 결제할 수 있게 됐다.

놀유니버스는 이를 기념해 오는 5월 31일까지 NOL 머니로 티켓 결제 시 결제 금액의 3%를 포인트로 제공한다. 또 우리은행과의 단독 제휴를 통해 다음 달 말까지 NOL 머니에 신규 가입하고, 우리은행 계좌를 최초로 연동해 충전한 고객에게는 최대 3만2000 NOL 포인트를 지급한다.

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NOL 머니는 놀유니버스 플랫폼 내에서 복잡한 인증 절차 없이 은행 계좌를 연결해 충전부터 결제까지 원스톱으로 이용할 수 있는 선불형 간편결제 서비스다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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