이승순 한림대춘천성심병원 교수팀

과기정통부·한국연구재단 '개인기초연구사업 핵심연구' 선정

5년간 15억 원 지원

항생제로 치료가 어려운 내성균을 장내 미생물로 제어하는 연구가 본격화된다.

이승순 한림대춘천성심병원 감염내과 교수. 한림대춘천성심병원 AD 원본보기 아이콘

한림대춘천성심병원은 이승순 감염내과 교수 연구팀이 과학기술정보통신부가 주관하고 한국연구재단이 지원하는 '개인기초연구사업 핵심연구(유형 C)'에 선정됐다고 20일 밝혔다. 연구 기간은 3월부터 2031년 2월까지 5년이며 총 15억 원 규모의 연구비를 지원받는다.

연구는 카바페넴내성 장내세균(CRE)을 장내 미생물 생태계를 활용해 제거하는 원천기술 개발을 목표로 한다. CRE는 세계보건기구가 지정한 주요 항생제 내성균으로 치료 옵션이 제한되고 병원 내 감염 확산 위험이 높은 병원체다.

연구팀은 다중오믹스 분석과 인공지능 기반 설계를 결합한 '설계-검증-학습(Design-Test-Learn)' 구조를 적용한다. 장내 미생물 생태계의 변화와 숙주-미생물 상호작용을 정밀 분석해 CRE 집락 형성과 제거 기전을 규명하는 것이 핵심이다.

특히 기능 모듈 기반 공생미생물 컨소시엄을 설계해 내성균을 선택적으로 억제하는 전략을 구축한다는 계획이다. 환자 유래 임상 데이터와 실험 검증을 결합해 실제 치료 적용 가능성까지 고려한 중개연구로 추진된다.

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이 교수는 "이번 연구를 통해 장내 미생물의 기능적 특성에 기반한 새로운 치료 전략의 핵심 원리를 체계적으로 규명하고, 향후 임상 적용 가능성을 높일 수 있는 실질적인 연구 성과를 도출해 나가겠다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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