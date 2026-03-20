생전 머물던 청운동 자택서 25주기 제사

정의선 회장 비롯 범현대 일가 한자리

고(故) 아산 정주영 현대그룹 명예회장의 25주기를 맞아 범현대 일가가 20일 한 자리에 모인다.

20일 현대차그룹에 따르면 정 명예회장의 25주기를 하루 앞둔 이날 오후 6시께부터 서울 종로구 청운동 자택에서 제사가 진행될 예정이다. 범현대가는 매년 정 명예회장의 제삿날이 되면 그가 생전에 거주하던 청운동 자택에서 제사를 지내오고 있다.

고(故) 아산 정주영 현대그룹 명예회장. 현대차그룹 AD 원본보기 아이콘

이날 제사에는 정 명예회장의 장손인 정의선 현대차그룹 회장과 정몽준 아산재단 이사장, 정기선 HD현대 회장, 정몽윤 현대해상 회장, 며느리인 현정은 현대그룹 회장 등이 참석할 것으로 예상된다.

정 명예회장의 조카인 정몽원 HL그룹 회장, 정지선 현대백화점그룹 회장 등도 모습을 비출 것으로 보인다.

범현대가가 한자리에 모이는 건 지난해 8월 16일 정 명예회장의 부인 고 변중석 여사의 18주기 제사 이후 약 7개월 만이다.

현대가는 2015년 8월 변 여사의 8주기 제사 때부터 제사 장소를 청운동 옛 자택에서 한남동에 있는 정몽구 현대차그룹 회장 자택으로 옮겼다가 2019년 8월 변 여사의 12주기 제사부터 다시 청운동에 모이고 있다.

청운동 자택은 지난 2001년 정몽구 현대차그룹 명예회장이 상속받았고, 2019년 아들인 정의선 회장에게 소유권을 넘겨줬다.

한편 현대차그룹은 지난달 25일 정의선 회장·김혜경 여사를 비롯한 정·재계 인사와 그룹 인사 등 총 2500여명이 참석한 가운데 정 명예회장의 25주기 추모 음악회를 열었다.

당시 정 회장은 추모사를 통해 "할아버님의 신념과 모든 도전은 사람에서 시작됐다"면서 "사람의 가능성을 믿으셨고, 사람을 위한 혁신을 이루셨다"고 말했다.

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그러면서 "25년이 지났지만 안팎으로 많은 어려움과 도전에 직면해 있는 지금 그 울림은 저와 우리 모두에게 더욱 크게 다가오며, 많은 지혜를 배운다"며 "앞으로도 할아버님의 정신을 이어받아 더 나은 미래를 만들어 가겠다"고 덧붙였다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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