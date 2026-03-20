조례 개정 효과 매출 4850억원·3058명 고용

강원특별자치도(도지사 김진태)는 농수특산물에 대한 소비자 신뢰 확보와 국내외 경쟁력 향상을 위해 '강원특별자치도 농수특산물 인증제'를 운영하고 있다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

도는 그동안 인증업체 육성을 위해 '도지사 품질인증제 지원사업'을 통해 포장재(디자인) 개선·제작, 홍보·마케팅 지원 등 체계적인 성장 기반을 지원해 왔다.

그 결과 인증업체 수는 2016년 111개소에서 2026년 291개소로 증가했으며, 연인원 3058명의 고용과 4850억 원의 매출을 달성하는 등 지역경제 활성화에 크게 기여하고 있다.

특히 지난해에는 온라인 판매 869억원, 공공급식 350억원 등 다양한 유통 채널에서 성과를 거뒀다.

2025년 조례 개정 이후 재심사 유효기간 연장과 품질인증 심사 기준 완화 등으로 인증 품목이 크게 증가한 것으로 분석된다.

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박형철 강원특별자치도 농정국장은 "농수특산물 인증제는 도내 농어업인의 소득 증대에 크게 기여하고 있다"며 "앞으로도 인증업체 지원을 지속 확대해 강원 농수특산물의 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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