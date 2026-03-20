KB금융, 2026 'KB금융 코리아 스위밍 챔피언십' 타이틀 후원

KB금융, 5년째 후원 이어와

기계체조·사격·농구단 등 후원

KB금융그룹은 대한민국을 대표할 수영 선수를 선발하는 '2026 KB금융 코리아 스위밍 챔피언십(2026 경영 국가대표 선발대회)'의 타이틀 후원에 나선다고 20일 밝혔다.

올해로 5년째 'KB금융 코리아 스위밍 챔피언십'이라는 이름으로 치러지고 있는 '경영 국가대표 선발대회'는 오는 23일부터 28일까지 6일간 경상북도 김천실내수영장에서 개최된다.

이번 대회는 2026년도 경영 국가대표 강화훈련 대상자와 2026 제20회 아이치-나고야 하계 아시안게임 경영 국가대표 대상자를 선발하는 자리다.

KB금융은 2021년부터 경영 국가대표팀과 선수를 후원해 왔다. 그리고 이러한 KB의 든든한 후원은 각종 국제대회에서 빛을 발했다. 대한민국 경영 국가대표팀은 제19회 항저우 아시안게임에서 역사상 최다 메달인 22개의 메달을 획득하는 성과를 거두었고, 김우민 선수는 2024년 파리올림픽과 2025년 세계수영선수권대회에서 동메달을 목에 걸었다.

KB금융 관계자는 "앞으로 KB금융은 대한민국 스포츠가 국민들에게 희망과 감동을 전달할 수 있도록 스포츠의 발전과 유망주의 육성을 지원하며, '함께 성장하는 파트너십'을 꾸준히 이어갈 것"이라고 전했다.

대한수영연맹 정창훈 회장은 "KB금융그룹의 응원에 힘입어 우리나라 수영 발전에 박차를 가하고 있어 감사한 마음과 더 막중한 책임을 느낀다" 라며, "KB금융그룹의 스포츠 후원에 선수들이 멋진 경기력으로 보답할 것"이라고 기대감을 전했다.

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KB금융과 주요 계열사 KB국민은행은 수영, 기계체조 등 기초종목 국가대표 후원과 사격단·농구단 운영 등 한국 스포츠 발전을 위한 다양한 지원을 지속해 오고 있다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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