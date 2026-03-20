나라장터에서 '사기 예방 안내문' 확인 의무화

조달업체 대상 긴급주의 문자 정기·수시 발송

경찰이 공공조달 계약을 악용한 '대리구매(노쇼) 사기' 방지에 나선다.

경찰청은 20일 오전 11시께 서울 서대문구 경찰청 통합대응단 회의실에서 조달청과 '공공조달 계약 악용 노쇼 사기 피해 예방 및 근절을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

경찰청은 20일 오전 11시께 서울 서대문구 경찰청 통합대응단 회의실에서 조달청과 '공공조달 계약 악용 노쇼 사기 피해 예방 및 근절을 위한 업무협약을 체결했다. 경찰청 AD 원본보기 아이콘

경찰에 따르면 최근 국가·지자체 공무원을 사칭해 나라장터 낙찰 업체에 접근한 뒤 특정 업체에서 물품을 대리 구매하도록 유도해 대금을 가로채는 '노쇼 사기'가 잇따르고 있다. 경찰청과 조달청은 기관 간 협력으로 피해를 선제적으로 예방하기 위해 협약을 추진했다.

두 기관은 올해 상반기 전국 시행을 목표로, 조달 전산망 내 범죄 시도를 조기에 차단할 수 있는 실질적인 예방 조치를 가동한다. 먼저 나라장터에서 업체가 공공조달 계약을 위해 전자계약서 초안을 확인하고 응답하는 단계에 경찰청이 제작한 사기 예방 안내문을 알림창 형태로 노출하기로 했다. 특히 해당 알림창을 확인해야만 다음 계약 단계로 넘어갈 수 있도록 나라장터 시스템에 반영시켜 계약 당사자가 사기 수법을 반드시 인지하도록 조치할 예정이다.

계약 당사자가 아닌 경우에도 피해를 예방할 수 있도록 문자 메시지를 활용한다. 경찰청은 개인정보에 동의한 조달업체를 대상으로 정례적인 사기 예방 문자를 발송할 계획이다. 조달청은 신종 수법 발생 시 나라장터 전체 등록 업체에 긴급주의 문자를 일괄 발송하기로 했다.

경찰은 최근 중동 정세 불안과 국제 유가 상승 상황을 악용해 공공기관을 사칭하고 유류·발전기 등 물품의 긴급 구매를 요구하는 노쇼 사기가 발생할 가능성이 크다고 보고 있다. 예컨대 "가격 급등으로 긴급 확보가 필요하다"는 등 요구는 사기일 수 있다며 주의를 당부했다.

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신효섭 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단장은 "국가기관의 신뢰를 악용하는 사기는 영세 중소기업에 심각한 타격을 주는 범죄"라며 "조달청과의 이번 협약을 바탕으로 범죄 진입 단계부터 철저히 차단해 국민의 소중한 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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