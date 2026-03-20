업종·지역별 대표·전문가 만나

지역균형과 공정 시장환경 조성

자금·세제 지원 넘어 다각도 논의

이재명 대통령이 업종·지역별 중소기업 대표·임직원·업계 전문가들을 만나 혁신과 지역균형, 공정한 시장환경 조성을 주제로 현장 의견을 듣는다.

20일 청와대에 따르면 이 대통령은 이날 영빈관에서 '대한민국 99%의 도약을 위하여'를 슬로건으로 내건 '중소기업인과의 대화'를 주재한다. 이번 간담회는 우리 기업의 절대다수를 차지하는 중소기업인을 격려하고, 기업 현장의 애로와 정책 수요를 직접 청취하기 위해 마련됐다.

행사에는 청와대에서 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석 등이 참석한다. 정부에서는 한성숙 중소벤처기업부 장관, 김영훈 고용노동부 장관, 주병기 공정거래위원회 위원장이 자리한다. 민간에서는 업종·지역별 중소기업 대표와 임직원, 업계 전문가 등이 함께해 총 171명이 참석할 예정이다.

간담회는 이 대통령의 모두발언에 이어 한 장관이 '혁신 중소기업이 만드는 강한 대한민국', 김 장관이 '지역인재 육성을 통한 지역 균형성장', 주 위원장이 '함께 성장하는 공정한 시장환경 조성'을 각각 발표하는 방식으로 진행된다. 이어 기업 조직문화 혁신을 주제로 중소기업인 3명이 우수사례를 소개하고, 혁신·지역·공정을 주제로 한 토론과 자유토의가 이어진다.

이번 일정은 이 대통령이 최근 잇달아 내놓은 '모두의 성장' 메시지의 연장선으로 해석된다. 이 대통령은 지난 10일 대·중소기업 상생 간담회에서 "대·중소기업 간 상생 협력은 시혜가 아닌 투자"라며 "더 심하게 얘기하면 생존 전략일 수도 있다"고 밝혔다. 이어 "기회와 과실을 고루 나누는 모두의 성장으로 대전환해야 한다"고 강조한 바 있다.

AD

이 대통령은 이날 중소기업과 간담회에서도 대기업 중심의 성장만으로는 지역과 청년, 중소기업까지 회복의 온기가 번지기 어렵다는 점을 재차 언급할 것으로 보인다. 특히 간담회에서 중소기업 내부의 조직문화 혁신 사례가 발표되는 만큼 단순한 자금·세제 지원을 넘어 인재 확보와 생산성 제고, 지역 정착과 기업 경쟁력 강화까지 함께 논의될 가능성이 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>