코스피가 20일 0.87% 상승해 5800선을 회복했다.

19일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 원/달러 환율 정보가 표시되고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피는 전 거래일 대비 50.13포인트(0.87%) 오른 5813.35로 출발했다. 장 초반 개인은 억4892원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 4352억, 586억을 순매도했다.

대부분 업종이 상승세다. 건설(3.58%), 유통(2.11%), 화학(2.09%), 전기·가스(1.91%), 증권(1.86%) 등이다.

시가총액 상위 종목을 살펴보면 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 200,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 6,232,000 전일가 200,500 2026.03.20 09:39 기준 관련기사 PwC컨설팅 "피지컬 AI 시대, 국내 기업 구조적으로 변해야" 중동발 리스크 확산...그래도 수혜주는 있다 삼성생명·화재, 삼성전자 지분 1.5조원어치 매각 전 종목 시세 보기 (0.12%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,011,500 전일대비 1,500 등락률 -0.15% 거래량 778,089 전일가 1,013,000 2026.03.20 09:39 기준 관련기사 PwC컨설팅 "피지컬 AI 시대, 국내 기업 구조적으로 변해야" 중동발 리스크 확산...그래도 수혜주는 있다 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (0.39%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 521,000 전일대비 1,000 등락률 -0.19% 거래량 188,368 전일가 522,000 2026.03.20 09:39 기준 관련기사 중동발 리스크 확산...그래도 수혜주는 있다 수소차 '넥쏘' 상반기 日 출시…현대차 수소엑스포서 기술 소개 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (0.19% ), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 374,500 전일대비 3,500 등락률 +0.94% 거래량 38,090 전일가 371,000 2026.03.20 09:39 기준 관련기사 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 전 종목 시세 보기 (1.21%) 등이 소폭 올랐다.

코스닥 지수는 10.19포인트(0.89%) 내린 1153.67로 거래를 시작했다. 개인은 542억 순매수했고 외국인과 기관은 각각 298억원, 155억원을 순매도했다.

업종별로는 건설(4.77%), 운송·창고(1.75%), 금속(1.45%), 화학(0.90%), 기계·장비(0.87%) 등이 상승세다.

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시가총액 상위 종목인 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 151,000 전일대비 100 등락률 -0.07% 거래량 232,296 전일가 151,100 2026.03.20 09:39 기준 관련기사 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 전 종목 시세 보기 는 0.66%, 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 190,300 전일대비 600 등락률 +0.32% 거래량 93,567 전일가 189,700 2026.03.20 09:39 기준 관련기사 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 하락 후 반등 시도 종목 찾았다면? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 은 0.69% 오른 반면 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 354,000 전일대비 6,000 등락률 -1.67% 거래량 52,695 전일가 360,000 2026.03.20 09:39 기준 관련기사 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 은 -0.97%, 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 826,000 전일대비 31,000 등락률 +3.90% 거래량 118,783 전일가 795,000 2026.03.20 09:39 기준 관련기사 코스피, 2.73% 내린 5760선 마감…코스닥도 하락 삼천당제약, 경구 인슐린 유럽 임상 시험계획 제출 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 은 -0.63% 내렸다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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