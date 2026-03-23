신세계백화점 본점 더 헤리티지 5층

하우스오브신세계 헤리티지…獨 디자인상

신세계백화점은 본점 더 헤리티지 5층의 '하우스오브신세계 헤리티지'가 독일 인터내셔널 포럼이 주관하는 iF 디자인 어워드 2026에서 본상을 받았다고 23일 밝혔다.

1953년 시작된 iF 디자인 어워드는 독일의 레드닷, 미국의 IDEA와 함께 '세계 3대 디자인 어워드'로 꼽히는 디자인 분야 최고 디자인상이다. 신세계는 이번 공모에 한국 문화유산을 재해석한 전시 및 디저트살롱 공간 디자인과 한국 전통 소재·공예를 현대적으로 재해석한 브랜딩 디자인을 출품해 인테리어 아키텍처 부문(Installation Category)과 브랜딩 & 커뮤니케이션 디자인 부문(Branding Category) 본상을 수상했다.

신세계백화점 하우스오브신세계 헤리티지. 신세계백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

인테리어 아키텍처 부문에서는 '유산을 엮다(Weaving Heritage)'를 주제로 한 전시와 디저트살롱 공간을 세계에 선보였다. 1935년 준공된 옛 제일은행 본점을 복원하고 한옥 중정 구조를 재해석해 신세계의 '환대 정신'을 현대적 언어로 구현했다는 점에서 좋은 평가를 받았다.

브랜딩 &커뮤니케이션 디자인 부문에서는 한국 전통 소재의 현대적 진화를 탐구한 브랜딩 디자인이 수상했다. 볏짚·한지·모시 등 전통 재료와 장인 기법을 패턴, 패키지, 인쇄물로 확장시키는 작업을 선보여 국제심사위원단의 높은 평가를 이끌어냈다.

하우스오브신세계 헤리티지는 지난해 4월 개장해 이번 iF 디자인 어워드까지 총 4개 국제 어워드 6개 부문에서 수상하며 디자인 영역에서 한국 전통미의 아름다움을 알리고 있다.

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김경은 하우스오브신세계 크레이티브 디렉터는 "이번 iF 디자인 어워드 수상은 한국의 미감을 승화한 하우스오브신세계 헤리티지의 승부수가 글로벌 무대에서 만들어낸 성과"라며 "앞으로도 문화적 콘텐츠를 살려 고객에게 새로운 경험을 선사하는 공간으로 만들기 위해 노력하겠다"고 전했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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