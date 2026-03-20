인천시는 중구 영종국제도시와 서구 청라국제도시를 연결하는 광역도로명을 '청라하늘대로'로 확정했다고 20일 밝혔다. 시는 전날 시 주소정보위원회를 열고 이같이 심의·의결했다.

해당 도로는 중구 하늘대로 종점에서 서구 봉오대로 시점까지 연결되는 8.1㎞ 구간으로, 중간에 올해 초 개통한 청라하늘대교를 포함하고 있다.

청라하늘대로 위치도. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

위원회는 시민 선호도 조사 결과와 도로명 부여 기준 등을 종합적으로 검토했으며, 청라하늘대로 명칭이 지역 특성과 정체성을 효과적으로 담아냈다고 설명했다.

위원회에 상정된 예비도로명 후보는 중구가 지역적 특성을 반영해 제안한 '인천국제도시대로', 서구의 청라하늘대교 지명을 반영한 '청라하늘대로', 인천시가 제안한 '국제미래대로' 등 3개 안이다.

이번에 결정된 도로명은 상위기관의 별도 재심 절차 없이 인천시 고시를 거쳐 주소정보 관련 데이터베이스(DB)에 반영된다. 이후 지도, 내비게이션, 공공정보시스템 등에 제공될 예정이다.

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한편 이날 심의에서는 옹진군과 중구가 동일하게 제안한 '영종~신도 연결도로'는 '평화대로'로, 연수구와 남동구가 공동 제안한 '송도워터프런트~승기천 연결도로'는 '꿈이음길'로 도로명이 각각 의결됐다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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