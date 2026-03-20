엠젠솔루션, 감사의견 '적정' 공시…재무 불확실성 해소

코스닥 상장사 엠젠솔루션 엠젠솔루션 close 증권정보 032790 KOSDAQ 현재가 723 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 754 2026.03.20 개장전(20분지연) 관련기사 엠젠솔루션, AI 스쿨존 안전 시스템 특허 취득…"지자체 적용 성과 확인" 엠젠솔루션 "상장관리 기준 강화 영향 없어…AI 화재 대응 사업 성장 집중" 엠젠솔루션, '수소제조 쇼케이스' 제작 착수…그린수소 실증 기반 확대 전 종목 시세 보기 이 외부감사에서 '적정' 의견을 받으며 재무 관련 불확실성을 해소했다. 최근 금융당국의 상장관리 기준 강화로 시장 우려가 확대된 가운데, 주요 상장 유지 요건을 충족하며 투자자 신뢰 회복에 나선 모습이다.

엠젠솔루션은 20일 공시를 통해 감사보고서에서 외부감사의 주요 요건을 충족하고 내부통제 체계 및 계속기업으로서의 건전성을 확보했다고 밝혔다. 공시 위반 등 제재 이력이 없어 제도적 리스크 역시 존재하지 않는다고 설명했다. 특히 강화된 상장 유지 기준에 대한 사전 점검을 마쳤다는 점에서 경영 안정성을 재확인했다는 평가다.

재무 안정성 확보와 함께 자본 구조 개선도 추진 중이다. 회사는 2대 1 주식병합을 통해 유통 주식 수를 조정하고 주당 가치를 높여 저평가 요인을 완화하겠다는 방침이다. 이를 기반으로 투자 매력을 높이고 기업가치 재평가를 유도한다는 전략이다.

사업 부문에서는 AI 기반 재난안전 기술을 중심으로 성장 동력을 강화하고 있다. 자회사 현대인프라코어의 AI 화재 대응 시스템은 조달청 혁신제품으로 선정돼 공공기관에 공급되고 있으며, 스마트 횡단보도 등 AI 교통안전 기술도 지자체 실증 사업을 통해 적용 범위를 확대하고 있다.

이와 함께 에스씨엘에너지와의 협력을 통해 수소 사업에도 진출하며 중장기 성장 기반 확보에 나서고 있다.

AD

회사 관계자는 "감사의견 '적정'을 통해 재무적 불확실성을 해소한 만큼, 앞으로 AI와 에너지 사업을 중심으로 실질적인 성장과 수익성 개선에 집중할 계획"이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>