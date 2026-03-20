시, 부시장 단장 ‘경제활성화 TF’ 구성

민생경제 회복에 행정력 집중

5개 분야 119개 사업 본격 운영

강원도 강릉시는 민생경제 회복과 지역경제 활력 제고를 위해 부시장을 단장으로 하는 '경제활성화 TF'를 구성하고 본격적인 운영에 들어간다.

시는 최근 경기 둔화와 소비심리 위축, 소상공인 경영 부담 증가 등 지역경제 여건에 대응하고, 시민이 체감할 수 있는 경제정책을 추진하기 위해 범부서 협력체계를 마련했다고 20일 밝혔다.

경제활성화 TF는 부시장을 단장으로 ▲경제·일자리 ▲골목상권 활력 ▲기업·창업 지원 ▲문화·관광 활성화 등 4개 분과 체계로 운영된다. 각 분과에는 관련 부서와 유관기관이 참여해 지역경제 현안을 공유하고 실효성 있는 대책을 발굴할 계획이다.

강릉시는 이번 TF 운영을 통해 5개 분야 18개 과제, 119개 사업에 총 2210억원 규모의 경제활성화 정책을 추진한다. 주요 정책 방향은 ▲민생경제 안정 및 소비 회복 ▲소상공인 경쟁력 강화 및 상권 활성화 ▲기업 성장 및 산업 기반 구축 ▲맞춤형 일자리 창출 및 청년 정착 지원 ▲관광·축제 활성화 등이다.

먼저, 민생경제 안정과 소비 촉진을 위해 강릉페이 활성화, 착한소비 운동 캠페인, 민관협력 배달앱 할인쿠폰 지원 등을 추진해 지역 내 소비 선순환 구조를 강화할 계획이다. 특히 최근 중동 정세 불안에 따른 국제유가 상승 등으로 인한 물가 상승 압력이 커짐에 따라 식료품 및 석유류 가격에 대해 모니터링을 강화하고, 착한가격업소 일제점검 및 신규 확대 지정을 통해 시민 체감물가 안정에 집중할 방침이다.

또한, 소상공인 경영 지원을 위해 정책자금 이차보전, 카드·세무 수수료 지원, 노후 점포 환경 개선 등 다양한 지원책을 마련하고, 전통시장 특성화 사업과 골목형상점가 활성화 사업을 통해 골목상권 회복에도 나설 계획이다.

기업 경쟁력 강화를 위해서는 중소기업 육성자금 확대, 첨단산업 기술개발 지원, 공공임대형 지식산업센터 건립 등을 추진하며, 청년 일자리 확대와 창업 지원, 청년 정착 프로그램 운영 등을 통해 지역 인재 유입과 정착 기반도 강화할 방침이다.

특히, 강릉시는 '2026~2027 강릉 방문의 해'와 2026 ITS 세계총회, 세계마스터즈탁구선수권대회 등 대규모 국제행사와 연계한 관광·축제 활성화 정책을 통해 관광 수요를 지역 소비로 연결하는 전략도 병행 추진할 계획이다.

시는 경제활성화 TF를 중심으로 분기별 회의를 개최해 주요 사업 추진 상황을 점검하고, 현장 중심의 간담회와 캠페인을 통해 추가 정책을 발굴하는 등 지역경제 활력 회복에 행정력을 집중할 예정이다.

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김선희 경제환경국장은 "경제활성화 TF를 중심으로 민생경제 안정과 지역경제 활력 회복을 위한 정책을 속도감 있게 추진하겠다"며 "시민과 기업, 소상공인이 체감할 수 있는 실질적인 경제 활성화 대책을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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