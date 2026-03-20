'현대미술과의 작은 만남' 주제

현대미술 조명…고품격 강의 기대

포스코 광양제철소가 오는 27일, Park1538광양에서 직원과 시민들을 대상으로 이지호 전남도립미술관장 초청 특강 '현대미술과의 작은 만남'을 진행한다.

이번 프로그램은 포스코미술관 광양이 개관 1주년을 앞두고 지역사회에 고품격 문화향유의 기회를 제공하고자 3회에 나눠서 진행하고 있는 '알쓸미잡(알아두면 쓸모있는 미술 잡학사전)' 프로그램의 일환으로 진행됐다.

오는 27일, Park1538광양에서 직원과 시민들을 대상으로 이지호 전남도립미술관장 초청 특강 '현대미술과의 작은 만남'을 진행한다. 광양제철소 제공 AD 원본보기 아이콘

'알쓸미잡' 프로그램은 지역 시민 누구나 참여할 수 있으며, 시민들에게 고품격 문화예술에 이해도를 높이고 평소에 접하기 어려운 미술분야 전문가를 직접 만나볼 수 있는 기회를 제공한다.

이번에 3회차로 진행되는 '알쓸미잡' 전문가 초청 특강은 이지호 전남도립미술관장이 현대 미술작품에 다양한 지식과 숨겨진 이야기들을 공유할 예정이다.

근현대 미술 전문가로서 이화여대 서양학과를 졸업한 이지호 관장은 프랑스 파리대학 조형예술학 석·박사를 취득한 뒤 대전시립미술관장, 대전이응노미술관장, 국립현대미술관 학예실장, 연세대학교 겸임교수 등을 역임하며 국내 미술관의 기틀을 마련하고 지역 미술의 세계화에 기여해왔다.

이어 지난 2020년 전남도립미술관 초대 관장으로 취임한 이지호 관장은 국립 및 시립 미술관 운영 경험을 바탕으로 전남도립미술관의 정체성 확립과 소장품 구성을 주도 등 미술관을 성공적으로 이끌며 지역 내 미술문화 확산에 기여해왔다.

특히, 오지호 작가 등 지역 근현대 작가를 조명하는데 집중해, 지역 미술계 발전에 큰 역할을 해왔다는 평가를 받는다.

이지호 관장은 '현대미술과의 작은 만남'이라는 주제로 현대 미술의 역사와 의미, 비하인드 스토리를 시민들에게 생생하게 들려줄 예정이다. 현직 미술관장으로서 현대미술을 조명하고 이와 관련한 다양한 지식과 교양까지 쌓을 수 있는 수준 높은 강의까지 제공할 것으로 기대를 모으고 있다.

광양제철소 관계자는 "포스코미술관 광양 1주년을 맞이해 직원들과 시민들을 위한 다양한 미술 전문가 특강 프로그램을 기획하게 됐다"며 "앞으로도 포스코미술관 광양을 지역 문화예술 발전의 토대로 자리매김할 수 있도록 다채로운 프로그램을 계속 마련할 것"이라고 말했다.

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한편, '알쓸미잡'은 3차례에 걸쳐서 Park1538광양과 포스코인재창조원 광양에서 진행됐으며, 각기 다른 주제로 시민들의 문화 교양을 넓히는데 기여했다. 지난 1,2회차 특강에서는 각각 윤진영 동덕여대 교수의 '붓끝에 담긴 조선의 풍경', 정태희 서울옥션 경매사업팀장의'아무도 알려주지 않는 미술품 경매의 세계'라는 주제로 강의를 실시하며 지역민들로부터 큰 호응을 얻었다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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