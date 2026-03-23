청정원, 라이프 푸드 브랜드 30주년 캠페인

브랜드 캠페인 모델 배우 임윤아

대상 대상 close 증권정보 001680 KOSPI 현재가 20,750 전일대비 50 등락률 +0.24% 거래량 58,636 전일가 20,700 2026.03.23 10:55 기준 관련기사 [오늘의신상]중불에 익히면 닭갈비 '뚝딱' [설계자들]⑤담합 사태 이후…식품사 이사회 공정위·국세청 출신 '포진' 라면·식용유·과자 줄줄이 가격 인하…"내달부터 적용"(종합) 전 종목 시세 보기 청정원이 브랜드 론칭 30주년을 맞아 '라이프 푸드 전문 브랜드' 위상과 브랜드 정체성을 강화하기 위한 다양한 활동을 전개한다.

우선 청정원은 '뜻밖의 즐거움'을 테마로 브랜드 캠페인 활동을 전개한다. 브랜드 캠페인 모델로 밝고 건강한 이미지로 남녀노소 모두에게 폭넓게 사랑받고 있는 배우 임윤아를 발탁했다. 청정원은 배우 임윤아와 함께한 티저 영상을 지난달 공개, '알게 모르게 맛있게'를 메인 카피로 내세워 시간과 세대를 불문하고 지난 30년간 일상 속 모든 순간을 채워온 청정원의 존재감을 그려냈다.

이를 시작으로 '우리가 원하던 오늘'을 주제로 한 총 3편의 테마별 영상을 청정원 공식 유튜브 채널, TV 광고, 인스타그램 등 다양한 매체를 통해 선보일 예정이다. 청정원은 앞으로도 라이프 푸드 전문 브랜드 정체성에 맞춰 온·오프라인 채널을 통해 지속해서 소통하고, 소비자의 라이프스타일 니즈를 반영한 신제품도 지속해서 선보인다는 방침이다.

이와 함께 30년간 축적해 온 브랜드 자산을 시각적으로 집약한 기념 엠블럼도 새로 선보였다. 오랜 시간 쌓아온 브랜드 헤리티지를 시각적으로 구현해 소비자와 함께한 시간을 기념하기 위해 새롭게 개발한 것으로, 청정원 BI의 핵심 디자인 요소를 숫자 '30'에 녹여내 브랜드 정체성을 직관적으로 인식할 수 있도록 했다. 청정원 BI의 타원 형태와 곡선 두께감, 대표 메인 컬러를 활용해 일관성을 높였다. 해당 엠블럼은 주요 유통 채널과 온라인 플랫폼 전반에 적용돼 30주년 메시지를 효과적으로 전달하는 상징적 장치로 활용될 예정이다.

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박은영 대상 식품BU장은 "이번 30주년은 청정원이 걸어온 시간과 브랜드가 지닌 가치를 다시 정립하고, 앞으로의 방향을 보다 명확히 구체화하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "브랜드 캠페인과 기념 엠블럼을 통해 청정원이 추구하는 메시지를 직관적으로 전달하고, 소비자와의 접점을 넓혀 나가며 일상 전반에서의 브랜드 경험을 강화해 나가겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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