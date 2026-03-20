시흥시인재양성재단은 지난 19일 시청 다슬방에서 한국공학대학교와 지역인재 장학사업 추진을 위한 업무협약을 체결하고, 산학협력단 내 입주기업들이 조성한 장학기금 총 2510만원의 기탁식을 진행했다.

시흥시인재양성재단이 지난 19일 시청 다슬방에서 한국공학대학교와 지역인재 장학사업 추진을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 ㈜릴리아 솔루션, 피티에스와이에스, 메타리버테크놀러지, 엠씨테크닉스, 태성 등 5개 입주기업 대표를 비롯해 시 관계자와 한국공학대학교 총장 등 10여 명이 참석해 지역 인재 양성을 위한 협력 의지를 다졌다.

이번 협약은 한국공학대학교 제2캠퍼스(리서치파크) 산학협력관 내에 공정혁신 시뮬레이션센터와 협력하는 입주기업들이 자발적으로 조성한 재원을 지역사회에 환원하고, 이를 관내 초중고 학생 대상 장학사업으로 연계하기 위해 마련됐다.

기탁금은 시흥시 미래인재 양성을 위한 장학 재원으로 활용되며 재단은 기탁 취지에 맞게 재원을 투명하고 공정하게 관리ㆍ운영할 계획이다. 양 기관은 ▲지역인재 발굴 및 장학지원 확대 ▲산학협력 성과의 지역사회 환원 체계 구축 ▲대학·기업·지역 간 지속 가능한 상생협력 모델 확산 등을 위해 협력하기로 했다.

임병택 시흥시장은 "이번 협약은 대학과 기업이 함께 만든 산학협력 성과가 지역인재 양성으로 이어지는 모범 사례"라며 "앞으로도 지역과 함께 성장하는 장학사업을 지속적으로 확대해 시민이 체감할 수 있는 교육 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

황수성 한국공학대학교 총장도 "지역사회에 필요한 우수 인재 양성을 위해 적극 협력하겠다"라는 뜻을 전했다.

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한편, 재단은 협약 체결 이후 장학사업 세부 운영계획을 수립해 사업을 본격 추진할 예정이며, 사업성과는 향후 '장학인의 날' 행사 등을 통해 시민과 공유할 계획이다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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