동명대 게임공학과, 체험형 전공 몰입 프로그램 신입생 적응 지원

게임 실습 중심 교육, 전공 이해도 높이고 진로탐색 기회

동명대학교 게임공학과가 신입생들의 전공 이해와 대학 생활 적응을 돕기 위한 실습 중심 프로그램을 운영하며 눈길을 끌고 있다.

게임공학과는 지난 13일 1학년 학생 13명을 대상으로 '게임실습을 통한 게임 개발의 이해'를 주제로 한 전공 몰입 프로그램을 진행했다.

이번 프로그램은 RISE 사업의 일환으로 마련됐으며, 신입생들이 이론을 넘어 실제 체험을 통해 전공에 대한 흥미와 이해를 높일 수 있도록 마련됐다.

이날 학생들은 교수진과 교육과정, 전공 동아리, 게임 공모전, 졸업 후 진로 등에 대한 안내를 받으며 게임 산업 전반에 대한 폭넓은 정보를 접했다. 특히 교수진과 선배들이 제작한 게임을 직접 플레이하는 체험 프로그램이 큰 호응을 얻었다. 이를 통해 학생들은 게임 기획부터 개발까지의 전 과정을 자연스럽게 이해하며 전공에 대한 몰입도를 높였다.

단순한 설명을 넘어 '직접 해보는 경험'에 초점을 맞춘 이번 프로그램은 신입생들이 대학 생활 초기에 전공 방향성을 구체적으로 설정하는 데 도움을 주었다는 평가다.

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배재환 학과장은 "신입생들이 게임을 직접 체험하며 전공에 대한 흥미와 동기를 높일 수 있는 계기가 되었을 것"이라며 "앞으로도 RISE 사업을 기반으로 실습 중심 교육을 확대해 게임 산업을 선도할 실무형 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.

이처럼 체험형 교육을 통해 전공과 진로를 연결하려는 대학의 시도가 이어지면서, 실무 역량을 갖춘 인재 양성에 대한 기대감도 함께 높아지고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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