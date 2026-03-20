경기 부천시는 노후간판 개선 비용을 지원하는 '시민참여 간판개선 사업'에 참여할 영세 소상공인을 오는 23일부터 5월 8일까지 모집한다.

올해 사업 예산은 총 1억원이며, 업체당 최대 250만원까지 지원한다. 다만 총비용의 10% 이상은 신청자가 부담해야 한다.

이번 사업은 장기적인 경기 침체로 어려움을 겪는 영세 소상공인의 경영 부담을 덜어주기 위한 것으로, 노후화로 인해 추락과 화재 위험이 있거나 불법으로 설치된 간판의 교체 비용을 지원한다.

부천시청 전경. 부천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 1차 서류심사와 2차 디자인 우수성 심사를 거쳐 고득점 업소 40곳을 선정한 뒤 보조금심의위원회 심의를 통해 확정할 예정이다.

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부천시 관계자는 "노후하거나 규격에 맞지 않은 간판을 교체해 영세 소상공인의 영업 환경을 개선하고 도시미관을 정비할 것"이라며 "간판개선 사업이 고물가와 임대료 상승으로 어려움을 겪는 영세 소상공인에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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