AI EXPO 2026 참가 및 전략 발표

실증·사업화 중심 글로벌 협력 추진

‘대만의 실리콘밸리’ 신주과학단지와

공동 프로젝트·실증 중심 협력 논의

강원도 원주시는 디지털헬스케어 및 인공지능(AI) 융합산업 분야에서 글로벌 협력을 확대하기 위해 오는 23일부터 27일까지 대만 신주시와 신주과학단지를 방문한다.

원주시청 전경. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 단순한 도시 간 교류를 넘어 산업 중심의 실질적인 협력 기반을 마련하고, 두 도시 간 협력 방향을 구체화하기 위해 추진된다.

특히 원주시는 오는 25일 개막하는 'AI EXPO Taiwan 2026'에 참가해 'AI 기반 디지털헬스 산업도시, 원주의 전략과 비전'을 주제로 발표할 예정이다. 이를 통해 원주시의 디지털헬스 산업 기반과 인공지능 융합산업 전략, WAH 프로젝트 등을 중심으로 글로벌 협력 모델을 제시할 계획이다.

이번 협력은 지난해 12월 대만 디지타임즈(DIGITIMES) 콜리 황 회장의 원주 방문을 계기로 시작됐다. 당시 신주과학단지와의 협력 가능성이 제안된 이후, 신주시와의 지속적인 교류를 통해 협력 논의가 이어졌으며 이번 방문을 통해 본격적인 협의 단계에 진입하게 된다.

신주과학단지는 대만 과학기술부 산하의 국가 핵심 산업단지로, 세계 최대 파운드리 기업 TSMC를 비롯한 글로벌 반도체 기업이 집적된 첨단산업 클러스터다. 약 18만명의 종사자와 8만명 이상의 석·박사급 인력이 활동하고 있어 '대만의 실리콘밸리'로 평가받고 있다.

신주시는 지난 2월 공식 발표를 통해 '원주시는 AI 및 스마트 헬스케어 분야에서 높은 성장 잠재력을 가진 도시로, 양 도시 간 산업 협력 가능성이 매우 크다'고 밝히며 협력에 대한 기대를 표명한 바 있다.

원주시와 신주시는 이번 방문을 계기로 인공지능 및 디지털헬스케어 분야를 중심으로 공동 프로젝트 발굴, 실증 협력, 기업·대학·기관 간 교류 확대 등 다각적인 협력 방안을 논의할 예정이다.

또한 원주시는 신주시 및 신주과학단지 관계자와의 공식 협의를 통해 협력 의제를 구체화하고, 단계별 실행 전략을 마련할 계획이다. 또한 향후 협의 결과와 지역 기업 수요를 종합 검토해 실질적인 성과로 이어지도록 협력을 확대할 방침이다.

원강수 원주시장은 "이번 대만 방문은 단순한 교류를 넘어 산업 협력으로 확장되는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "글로벌 협력 네트워크를 강화하고 지속 가능한 AI 디지털헬스케어 산업 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

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한편 이번 방문과 'AI EXPO' 참가를 계기로 디지타임즈 등 해외 언론에서도 원주시의 디지털헬스 및 인공지능 산업 전략에 대한 관심이 높아지고 있는 것으로 알려졌다.

원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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