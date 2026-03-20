한화에너지, 美 텍사스 천연가스 화력발전소 인수

지난달 중순 인수 계약 체결

텍사스, 전력 수요 지속적 증가

'체리엇 에너지'와 시너지 기대

한화에너지 자회사인 한화에너지 미국 홀딩스가 20일 텍사스 있는 천연가스 화력발전소 인수 계약을 체결했다고 밝혔다.

인수 대상은 텍사스 서부 지역에 위치한 324메가와트(㎿)급 규모의 가스 화력발전소다. 한화에너지는 기존 한국과 아시아 지역 발전소 운영 노하우를 바탕으로 미국에서도 성공적인 운영을 이어갈 것으로 전망된다. 한화에너지는 텍사스에 본사를 둔 전력 리테일(소매) 공급업체 '체리엇 에너지(Chariot Energy)'도 보유하고 있다.

이번 인수는 한화에너지의 미국 발전 사업 확장 전략의 일환이다. 한화에너지는 인수한 화력발전소를 바탕으로 텍사스주 전력 수요 변화에 발 빠르게 대응할 것으로 예상된다. 현재 텍사스주에는 데이터센터개발, 산업 전력화 확대 등으로 인해 전력 수요가 지속해서 증가하고 있다.

윤주 한화에너지 미국 홀딩스 대표이사는 "한화에너지는 가스 발전소 개발 및 운영 경험을 바탕으로 텍사스의 안정적인 전력 공급을 지원하고 증가하는 수요에 부응할 것"이라고 말했다.

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최종 인수는 당국의 승인을 거쳐 다음 달 중순 완료될 예정이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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