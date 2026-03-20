"지역 함께 성장 발굴"… BISTEP, 사회공헌 협력 나서

시민단체·대학 협력, ‘문제해결형 사회공헌 모델’ 찾아

부산과학기술고등교육진흥원(원장 김영부, BISTEP)이 시민단체와 지역 대학과의 협력을 통해 지속가능한 사회공헌 모델 구축에 나섰다.

BISTEP은 지난 19일 YMCA 회의실에서 협력 회의를 열고, 기관 간 연계를 바탕으로 지역사회 문제 해결에 기여할 공동 사회공헌 모델을 발굴하기로 했다.

이번 회의에는 동의대학교, 국립부경대학교, 한국해양대학교, 동명대학교 등 지역 대학과 시민단체 관계자들이 참석해 각 기관의 사회공헌 활동 현황을 공유하고 협력 방안을 논의했다.

참석자들은 기존의 단순 봉사활동을 넘어 과학기술과 인재양성 역량을 기반으로 지역 문제를 해결하는 '참여형·문제해결형 사회공헌 모델'로의 전환 필요성에 공감했다.

BISTEP은 그동안 친환경 경영과 사회적 배려, 지역 상생 등 다양한 분야에서 공공기관의 사회적 책임을 실천해 왔다. 특히 과학기술 및 연구개발(R&D) 역량을 활용한 사회공헌 프로그램 '업앤업(UP&業)'을 통해 지역 협력 기반을 꾸준히 확대해왔다.

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BISTEP은 이번 논의를 바탕으로 기관별 강점을 결합한 공동 프로그램을 구체화하고, 지속가능한 지역사회공헌 생태계 조성에 속도를 낼 계획이다.

김영부 원장은 "지역사회공헌은 협력을 통해 더 큰 가치를 창출할 수 있다"며 "시민단체와 대학, 공공기관이 함께하는 부산형 사회공헌 모델을 구축해 지역사회에 실질적인 변화를 만들어 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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