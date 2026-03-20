관광상품 개발·단체관광객 유치 속도

세계 최초로 '섬'을 주제로 열리는 2026여수세계섬박람회의 성공 개최와 관람객 유치 확대를 위해 2026여수세계섬박람회 조직위원회와 한국여행업협회가 손을 맞잡았다.

(재)2026여수세계섬박람회 조직위원회(이하 '조직위')는 지난 19일 오후 한국여행업협회 회의실에서 한국여행업협회(KATA)와 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

2026여수세계섬박람회 조직위원회-한국여행업협회 업무협약. 섬박람회조직위 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 협약식에는 조직위 김종기 사무총장 등 조직위 관계자와 이진석 한국여행업협회 회장, 장유재 부회장 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 양 기관은 2026여수세계섬박람회의 국내외 홍보·마케팅 협력을 비롯해 박람회 연계 관광상품 개발 및 지원, 우수 관광상품 개발·선정과 마케팅, 국내외 단체관광객 모집 및 지원 등 다양한 분야에서 협력을 추진하기로 했다.

조직위 김종기 사무총장은 "국내 여행업계를 대표하는 한국여행업협회와의 이번 협약은 2026여수세계섬박람회를 국내외에 널리 알리고 실질적인 관람객 유치 성과로 이어가기 위한 중요한 출발점"이라며 "앞으로도 관광 유관기관과의 협력 범위를 지속적으로 넓혀 박람회 성공 개최에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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한편, 조직위는 공식여행사 15곳을 지정하고 '전남 섬 방문의 해'와 2026여수세계섬박람회를 연계한 관광상품 개발에 나서고 있다. 이를 통해 여수와 전남의 섬 관광 자원을 활용한 다양한 관광상품을 개발·운영하고, 국내외 관광객 유치에 속도를 낼 계획이다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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